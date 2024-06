Twoje wyniki wyszukiwania

Zasady dotyczące dodawania komunikatów na platformie

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 20 czerwca, 2024

Na platformie internetowej obowiązują określone zasady dotyczące dodawania komunikatów i zdjęć. Administratorzy wzywają do przestrzegania tych wytycznych, aby uniknąć blokady dostępu do usługi biura prasowego.

W celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania platformy, zabronione jest publikowanie komunikatów PR oraz zdjęć dotyczących leków, produktów alkoholowych, wyrobów tytoniowych oraz nowatorskich. Oznacza to, że informacje reklamowe i promocyjne związane z tymi produktami nie będą akceptowane.

Ponadto, nie można publikować informacji dotyczących usług finansowych i inwestycji, takich jak kryptowaluty i akcje giełdowe. Administracja platformy nie jest odpowiedzialna za treść takich komunikatów i nie zgadza się na ich publikowanie.

W przypadku naruszenia tych zasad, użytkownicy będą podlegać trwałej blokadzie dostępu do usługi biura prasowego. Administratorzy są zobowiązani do monitorowania treści publikowanych na platformie i podejmowania odpowiednich środków w przypadku naruszeń.

Ważne jest, aby wszyscy użytkownicy zapoznali się dokładnie z zasadami dotyczącymi dodawania komunikatów i zdjęć przed ich publikacją. Daje to pewność, że zamieszczone informacje będą zgodne z wymaganiami platformy, a użytkownicy nie będą narażeni na blokadę dostępu.

