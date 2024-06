Twoje wyniki wyszukiwania

Bliźniacy oskarżeni o poważne przestępstwa w USA

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 21 czerwca, 2024 Miasto 0

Oren Alexander, wpływowy makler nieruchomości z Miami i Nowego Jorku, oraz jego brat bliźniak Alon zostali oskarżeni o brutalne przestępstwa seksualne w dwóch odrębnych sprawach. Zarzuty te wstrząsnęły branżą nieruchomości, gdzie bracia budowali swoje nazwisko. Obrona zaprzecza oskarżeniom, nazywając je „rozczarowującymi”.

Oren Alexander, lat 36, zdobył sławę dzięki wielu udanym transakcjom, m.in. zakupowi rekordowego penthouse’u wartości 240 milionów dolarów w pobliżu Central Parku w 2019 roku. Jednak ostatnie oskarżenia o napaść seksualną rzucają cień na jego reputację.

Obydwaj bliźniacy zostali oskarżeni o atak na dwie kobiety w różnych okolicznościach. Pierwsza ofiara twierdzi, że została zaatakowana w rezydencji w Hamptons, luksusowym kompleksie willowym w stanie Nowy Jork. Druga kobieta utrzymuje, że została poddana działaniu środków odurzających, po czym zaatakowano ją na Manhattanie.

Prawnicy braci zarzucili prokuraturze przedstawianie ogólnikowych twierdzeń, nieuwzględniających konkretnych faktów i prawdy. Dotychczasowe śledztwo w ich obronie rzekomo dostarczyło jasnych i niezaprzeczalnych dowodów uniewinniających Aleksandrów.

Oren Alexander i jego brat Tal Alexander zbudowali sobie silną markę w branży luksusowych nieruchomości. Ta sytuacja jednak może zagrozić ich reputacji oraz dotychczasowym interesom. Również Tal Alexander został wymieniony w innym pozwie dotyczącym przestępstw seksualnych. Jego obrona również stanowczo zaprzecza oskarżeniom.

To oskarżenie wstrząsnęło także nocnym życiem amerykańskich metropolii, gdzie obaj bliźniacy często bywali. Wydarzenia te są głęboko zaskakujące i budzą wiele kontrowersji, jednak ostateczny wyrok należy do sądu, który oceni dowody i przedstawi sprawiedliwą decyzję.

The real estate industry in Miami and New York, where Oren and Alon Alexander built their reputation, has been shaken by the recent sexual assault allegations against the influential real estate brokers. Oren Alexander, aged 36, gained fame through successful transactions, including the purchase of a record-breaking $240 million penthouse near Central Park in 2019. However, these recent allegations have cast a shadow over his reputation.

Both twins have been accused of assault in two separate incidents. The first victim claims she was attacked at a residence in the Hamptons, a luxury villa complex in New York. The second woman alleges that she was drugged and then assaulted in Manhattan.

The defense lawyers for the Alexander brothers have accused the prosecution of presenting vague claims that do not consider specific facts and truths. They assert that the ongoing investigation has provided clear and irrefutable evidence supporting their clients’ innocence.

Oren and Tal Alexander have built a strong brand in the luxury real estate industry. However, these allegations threaten their reputation and existing business interests. Tal Alexander has also been named in another lawsuit regarding sexual crimes, which his defense vehemently denies.

These accusations have also shaken the nightlife scene in American metropolises, where both twins were often seen. The events are deeply shocking and controversial, but the ultimate judgment lies with the court, which will evaluate the evidence and deliver a fair decision.