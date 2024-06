Twoje wyniki wyszukiwania

Jak nie dać się oszustom podczas zakupu nieruchomości w Hiszpanii?

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 21 czerwca, 2024 Miasto 0

Liczba Polaków, którzy decydują się na zakup nieruchomości w Hiszpanii, stale rośnie. Zarówno młodzi ludzie, jak i seniorzy pragną spędzić jesień życia w słonecznym raju. Niestety, nieuczciwi agenci nieruchomości wykorzystują to szaleństwo i wielu z nas może paść ich ofiarą. To, jak uniknąć oszustwa, wyjaśnia adwokat Bartosz Wach z kancelarii Wach&Wach Adwokaci-Abogados, który praktykuje w Hiszpanii.

Zgodnie z jego słowami, w tym roku rekordowo dużo mieszkań zostanie zakupionych przez Polaków w Hiszpanii – szacuje się, że będzie to około 4 tysięcy. Oszuści wykorzystują ten trend, aby prowadzić swoje machinacje. Jak to się dzieje?

Warto zacząć od podjęcia współpracy z zaufaną agencją nieruchomości, która jest zarejestrowana w Hiszpanii i figuruje na liście agentów nieruchomości (API) w danym regionie. W ten sposób mamy gwarancję, że w przypadku jakichkolwiek problemów będziemy mogli wystąpić o odszkodowanie, ponieważ taka agencja posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – radzi Bartosz Wach.

Ponadto, adwokat podkreśla również, jak ważne jest przetłumaczenie umowy zakupu nieruchomości na język polski i dokładne jej zapoznanie się. Wielu oszustów liczy na to, że potencjalni kupujący nie przeczytają umowy w całości lub nie zrozumieją wszystkich klauzul. Dlatego warto skorzystać z usług tłumacza prawnego lub doradcy, aby móc świadomie podpisać umowę i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości.

Zakup nieruchomości za granicą jest poważnym krokiem, dlatego warto być ostrożnym i działać świadomie. Wybierając zaufaną agencję nieruchomości i przeczytając dokładnie umowę zakupu, możemy zminimalizować ryzyko, że staną się ofiarami oszustwa. Wystarczy trochę uwagi i ostrożności, aby spełnić marzenie o własnym mieszkaniu w słonecznej Hiszpanii.

The real estate industry in Spain has seen a steady increase in the number of Polish people purchasing properties. Both young individuals and seniors are attracted to the idea of spending their retirement years in a sunny paradise. However, this growing trend has also led to an exploitation by dishonest real estate agents, putting many potential buyers at risk of falling victim to fraud. Bartosz Wach, a lawyer at Wach&Wach Adwokaci-Abogados practicing in Spain, sheds light on how to avoid scams in this industry.

According to Wach, a record number of flats will be purchased by Polish individuals in Spain this year, estimated to be around 4,000 properties. Scammers are taking advantage of this trend by carrying out their fraudulent activities. So, how do they go about it?

To minimize the risk of falling into their traps, it is advisable to work with a reputable real estate agency registered in Spain and listed as an authorized property agent (API) in the specific region. This ensures that if any problems arise, buyers have the option to seek compensation, as such agencies have liability insurance in place.

Additionally, Wach emphasizes the importance of having the property purchase agreement translated into Polish and thoroughly reviewing its contents. Many fraudsters rely on potential buyers not reading the agreement in its entirety or failing to understand all its clauses. Therefore, it is wise to avail the services of a legal translator or advisor to be able to sign the agreement fully aware of its implications and avoid unpleasant surprises in the future.

Purchasing property abroad is a significant step, and it is crucial to exercise caution and act with awareness. By choosing a trusted real estate agency and carefully reviewing the purchase agreement, individuals can minimize the risk of falling victim to scams. With a little attention and caution, the dream of owning a place in sunny Spain can become a reality.