Twoje wyniki wyszukiwania

Mieszkania we Wrocławiu: Ranking dziesięciu najdroższych osiedli

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 21 czerwca, 2024 Miasto 0

Ceny mieszkań we Wrocławiu stale rosną, co utrudnia ich zakup dla wielu osób. Jednak dla inwestorów i sprzedających, wzrost wartości nieruchomości przynosi korzyść. Portal SonarHome.pl opracował ranking najdroższych osiedli we Wrocławiu, na podstawie średnich cen za metr kwadratowy.

Według danych zebranych przez SonarHome.pl, średnia cena za metr kwadratowy mieszkania we Wrocławiu wynosi obecnie 11 871 zł. Jest to znaczący wzrost w porównaniu do poprzednich lat, kiedy za ten sam metraż płaciło się odpowiednio 9548 zł rok temu i 6396 zł w 2019 roku.

Prognozy ekonomistów z Polskiego Instytutu Ekonomicznego są pesymistyczne dla przyszłych nabywców mieszkań. Przewiduje się, że ceny nieruchomości będą nadal rosnąć w kolejnych miesiącach. Wzrost wynikać będzie przede wszystkim z kontynuacji wzrostu płac oraz stabilnej kondycji gospodarczej, choć z niewielkim, ale widocznym wzrostem inflacji.

Według rankingu SonarHome.pl, najdroższym osiedlem we Wrocławiu jest Strachocin – Swojczyce – Wojnów, gdzie średnia cena za metr kwadratowy wynosi 13 379 zł. Najtańszym osiedlem jest z kolei Świniary, gdzie za ten sam metraż trzeba zapłacić średnio 7195 zł.

Najbardziej dynamicznie rosnącym osiedlem jest obecnie Zacisze – Zalesie – Szczytniki, gdzie ceny wzrosły o 2907 zł w ciągu ostatniego miesiąca, co stanowi wzrost o 30,77 proc. Wśród najdroższych osiedli znajdują się także inne miejsca, których ceny przekraczają te na Zaciszu i Zalesiu.

Zachęcamy do zapoznania się z rankingiem najdroższych osiedli we Wrocławiu, który prezentujemy w galerii zdjęć poniżej.+

The rising prices of apartments in Wrocław pose a challenge for many people looking to purchase a property. However, this increase in property value brings benefits for investors and sellers. SonarHome.pl, a real estate portal, has compiled a ranking of the most expensive neighborhoods in Wrocław based on the average price per square meter.

According to data gathered by SonarHome.pl, the average price per square meter for an apartment in Wrocław is currently 11,871 PLN. This is a significant increase compared to previous years, with prices of 9,548 PLN per square meter last year and 6,396 PLN in 2019 for the same size property.

Economists from the Polish Economic Institute have put forth pessimistic forecasts for future property buyers. It is predicted that property prices will continue to rise in the coming months. This growth will be driven primarily by the continuation of wage increases and stable economic conditions, albeit with a slight but noticeable increase in inflation.

According to SonarHome.pl’s ranking, the most expensive neighborhood in Wrocław is Strachocin – Swojczyce – Wojnów, where the average price per square meter is 13,379 PLN. On the other hand, the cheapest neighborhood is Świniary, where one can expect to pay an average of 7,195 PLN per square meter.

The neighborhood experiencing the most dynamic growth at present is Zacisze – Zalesie – Szczytniki, with prices increasing by 2,907 PLN in the last month, representing a growth of 30.77%. Other neighborhoods also feature among the most expensive, surpassing even the prices in Zacisze and Zalesie.

For more details on the ranking of the most expensive neighborhoods in Wrocław, you can refer to the gallery of photos presented in the article.