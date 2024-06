Twoje wyniki wyszukiwania

Młodzi ludzie zwolnieni z podatku przy zakupie domu – środek dla przyszłościowych inwestycji

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 21 czerwca, 2024 Miasto 0

Rząd niedawno wprowadził nowe przepisy mające na celu ułatwienie młodym ludziom w wieku do 35 lat nabywania swojego pierwszego domu. Dekret z mocą ustawy, zatwierdzony przez Radę Ministrów, zwalnia młodych nabywców z podatku komunalnego od transferu nieruchomości (IMT) oraz opłaty skarbowej (IS). Działanie to ma na celu złagodzenie finansowego obciążenia związanego z zakupem domu, umożliwiając młodym ludziom uzyskanie stałego miejsca zamieszkania.

Młodzi nabywcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia podatkowego przez okres dwóch miesięcy, przy zakupie pierwszego domu o wartości do 316 772 euro. Dodatkowo, w przypadku nieruchomości o wartości do 633 453 euro, obowiązywać będzie ulga podatkowa. Przy zakupie wraz z kwalifikującą się młodą osobą, środek ten będzie również korzystny dla osób powyżej 35 roku życia.

Ministerstwo Finansów ECO wyjaśnia, że zwolnienie z podatków dotyczy jedynie części transakcji, która przypada na osoby w wieku 35 lat lub młodszym. Pozostała część transakcji nadal będzie podlegać obecnym stawkom podatkowym. W praktyce oznacza to, że młodzi nabywcy będą cieszyć się korzyściami podatkowymi, jednocześnie wspierając inwestycje przyszłościowe osób powyżej 35 roku życia.

Nowe przepisy rządowe, które wejdą w życie wkrótce, mają na celu zachęcenie młodych ludzi do inwestowania w nieruchomości i stworzenia stabilnych warunków mieszkaniowych dla przyszłych pokoleń. Zwolnienie z podatku komunalnego od transferu nieruchomości i opłaty skarbowej stanowi ważny krok w kierunku realizacji tego celu, wspierając młodych nabywców w ich dążeniu do własnego domu.

The recent government regulations introduced aim to facilitate young people under the age of 35 in acquiring their first home. The decree, approved by the Council of Ministers and with the force of law, exempts young buyers from the property transfer tax (IMT) and stamp duty (IS). This action is intended to alleviate the financial burden associated with purchasing a home, enabling young people to obtain a permanent place of residence.

Young buyers will be able to take advantage of the tax exemption for a period of two months when purchasing their first home up to the value of 316,772 euros. Additionally, for properties valued up to 633,453 euros, a tax relief will apply. When purchasing with a qualifying young person, this measure will also be beneficial for individuals above the age of 35.

The Ministry of Finance ECO explains that the tax exemptions only apply to the portion of the transaction attributable to individuals aged 35 or younger. The remaining portion of the transaction will still be subject to the current tax rates. In practice, this means that young buyers will enjoy tax benefits while also supporting future investments of individuals above the age of 35.

These new government regulations, which will come into effect soon, aim to encourage young people to invest in real estate and create stable housing conditions for future generations. The exemption from property transfer tax and stamp duty constitutes an important step towards achieving this goal by supporting young buyers in their pursuit of owning a home.

