Nowa platforma REDD Basic: Przełom w dostępie do informacji o nieruchomościach komercyjnych

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 21 czerwca, 2024 Miasto 0

Grupa REDD ogłasza wprowadzenie nowej wersji swojej platformy – REDD Basic. Ta innowacyjna platforma umożliwi wszystkim uczestnikom rynku, w tym asset- i leasing managerom, doradcom i agentom, bezpłatny dostęp do wyszukiwarki biurowców i magazynów, oferując jednocześnie ponad 80 filtrów przeszukiwania nieruchomości.

REDD Basic wprowadza nową erę transparentności w sektorze nieruchomości komercyjnych. Odblokowanie informacji na rynku ma bezpośredni wpływ na realizację polityki zgodnej z zasadami ESG (Environmental, Social, and Governance). Łatwy dostęp do danych, które dotąd były ograniczone, przekształca dotychczasowe praktyki branżowe.

Wersja REDD Basic umożliwia wszystkim zainteresowanym uczestnikom rynku testowanie platformy w dowolnym momencie i bez ograniczeń czasowych. Użytkownicy będą mieli dostęp do kluczowych informacji dotyczących budynków biurowych i magazynowych w regionie CEE. Będą mogli zarządzać ofertami budynków, weryfikować statystyki zainteresowania własnym portfolio oraz korzystać z innych funkcji oferowanych przez platformę.

Piotr Smagała, Co-founder & VP of Business Development w Grupie REDD, zaprasza profesjonalistów z branży nieruchomości do zapoznania się z możliwościami oferowanymi przez REDD Basic. Bez względu na to, czy jest to freelancer-agent, leasing manager w funduszu inwestycyjnym czy analityk bankowy – każdy znajdzie wartość w tej platformie. REDD Basic zostało opracowane w taki sposób, aby spełniać aktualne potrzeby inwestorów, właścicieli nieruchomości i doradców.

Oprócz REDD Basic, Grupa REDD wprowadziła również płatną wersję platformy – REDD PRO. Ta wersja oferuje jeszcze większą liczbę funkcji, takich jak dane kontaktowe do właścicieli i leasingu, wskaźniki popytu i podaży budynków oraz historie wynajmu nieruchomości.

REDD to narzędzie, które dzięki nowoczesnej analizie danych zmienia codzienną pracę wielu osób zajmujących się nieruchomościami komercyjnymi. Umożliwia szybkie pozyskiwanie najemców, analizę konkurencyjnych budynków, wyszukiwanie powierzchni do wynajmu, kontaktowanie się bezpośrednio z właścicielami, tworzenie spersonalizowanych ofert oraz analizę działań w kontekście konkurencji. Wszystkie te funkcje są dostępne w jednym miejscu dla nieruchomości biurowych i magazynowych w regionie CEE.

Wprowadzenie REDD Basic stawia Grupę REDD w czołówce innowatorów, przyczyniając się do budowania transparentności i wspierając rozwój zrównoważony na rynku nieruchomości komercyjnych.

The commercial real estate industry is constantly evolving, and Grupa REDD is at the forefront of innovation with the introduction of their new platform, REDD Basic. This innovative platform provides free access to a search engine for office buildings and warehouses, offering over 80 property search filters.

REDD Basic brings a new era of transparency to the commercial real estate sector. By unlocking market information, it directly contributes to the implementation of ESG (Environmental, Social, and Governance) principles. Easy access to previously restricted data transforms existing industry practices.

The REDD Basic version allows all market participants, including asset and leasing managers, advisors, and agents, to test the platform at any time without time constraints. Users will have access to key information about office buildings and warehouses in the CEE region. They will be able to manage building offers, verify statistics related to their own portfolios, and utilize other features offered by the platform.

In addition to REDD Basic, Grupa REDD has also introduced a paid version of the platform called REDD PRO. This version offers an even greater number of features, such as contact details for owners and leases, supply and demand indicators for buildings, and property rental histories.

REDD is a tool that, through modern data analysis, is transforming the daily work of many professionals in the commercial real estate industry. It enables quick tenant acquisition, analysis of competitive buildings, search for rental spaces, direct communication with owners, creation of personalized offers, and analysis of actions in the context of competition. All these functions are available in one place for office and warehouse properties in the CEE region.

The introduction of REDD Basic places Grupa REDD among the top innovators, contributing to building transparency and supporting sustainable development in the commercial real estate market. The platform is designed to meet the current needs of investors, property owners, and advisors.

For more information about Grupa REDD and their platform, you can visit their website at gruparedd.com.