PKP Cargo walczy o poprawę finansowej sytuacji

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 21 czerwca, 2024 Miasto 0

PKP Cargo, największy przewoźnik towarowy w Polsce, staje przed wyzwaniem poprawy płynności finansowej. Spółka rozważa różne opcje pozyskania finansowania, takie jak kredytowanie, emisja obligacji czy emisja nowych akcji. Działania naprawcze obejmują obszary handlowy, taborowy, finansowy i pracowniczy.

Według p.o. prezesa Marcin Wołówka, PKP Cargo boryka się z trudnościami zarówno na polskim rynku, jak i wewnętrznie. Przewozy towarowe na rynku polskim spadły, a spółka straciła znaczącą część swojego udziału rynkowego. Problemem jest również złe zarządzanie taborowe oraz podejmowanie nietrafionych decyzji biznesowych.

Aby naprawić sytuację, spółka musi podjąć liczne działania oszczędnościowe. Wprowadzono m.in. tzw. nieświadczenie pracy dla części pracowników, co pozwoli zredukować koszty osobowe. PKP Cargo zamierza również zawiesić część postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz wyzbyć się zbędnych nieruchomości.

Marcin Wołówka podkreślił, że istotne będzie zdobycie nowych zamówień, które przyczynią się do poprawy sytuacji spółki. Dlatego PKP Cargo angażuje się coraz bardziej w przetargi i liczy na pierwsze sukcesy w najbliższych tygodniach.

Trudna sytuacja PKP Cargo nie pozostaje bez wpływu na zespół zarządzający. Zarząd złożył zawiadomienie do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa na szkodę spółki przez byłych członków zarządu. Decyzje premiera dotyczące przewozu węgla zostały wykonane bez odpowiedniej podstawy prawnej, co spowodowało poważne straty finansowe dla PKP Cargo.

Podsumowując, PKP Cargo musi podjąć trudne działania naprawcze, aby poprawić swoją sytuację finansową. Oszczędności, pozyskanie nowych zamówień i restrukturyzacja działalności będą kluczowe dla przyszłości spółki.

PKP Cargo, the largest freight carrier in Poland, is facing the challenge of improving its financial liquidity. The company is considering various options for financing, such as credit, bond issuance, or issuing new shares. The corrective actions include areas of trade, rolling stock, finance, and workforce.

According to Acting CEO Marcin Wołówka, PKP Cargo faces difficulties both in the Polish market and internally. Freight transport in the Polish market has declined, and the company has lost a significant portion of its market share. The problem also lies in poor rolling stock management and making ill-advised business decisions.

To rectify the situation, the company must take numerous cost-saving measures. This includes implementing measures such as reduced working hours for some employees to reduce personnel costs. PKP Cargo also plans to suspend certain provisions of the Company Collective Bargaining Agreement and divest unnecessary real estate.

Marcin Wołówka emphasized that acquiring new orders will be crucial in improving the company’s situation. Therefore, PKP Cargo is increasingly engaged in tenders and hopes for initial successes in the coming weeks.

The challenging situation of PKP Cargo does not leave the management team unaffected. The board has filed a report to the prosecutor’s office regarding suspicion of crimes committed by former board members to the detriment of the company. The Prime Minister’s decisions regarding coal transport were made without proper legal basis, resulting in significant financial losses for PKP Cargo.

In summary, PKP Cargo must take difficult corrective actions to improve its financial situation. Cost savings, acquiring new orders, and restructuring its operations will be key to the company’s future.