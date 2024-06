Twoje wyniki wyszukiwania

Przyszłość polskiego rynku nieruchomości: Wzrost cen hamowany przez wzrost podaży mieszkań

21 czerwca, 2024

Według najnowszego raportu analityków największego polskiego banku, perspektywa obniżek stóp procentowych na połowę 2025 roku i wątpliwości dotyczące programu „Mieszkanie na start” przyczyniły się do zmniejszenia siły popytu na rynku nieruchomości w drugim kwartale 2024 roku. Mimo to, wzrost realnych wynagrodzeń i stabilizacja lub nawet lekki spadek czynszów spełniają pozytywną rolę na rynku inwestycji.

Nieco opóźniony wzrost liczby kredytów mieszkaniowych w pierwszym kwartale 2024 roku w porównaniu z ostatnim kwartałem 2023 roku wskazuje na wysoki poziom sprzedaży. Dane ZBP informują również, że liczba zapytań o nowe kredyty w maju wzrosła o 45%, a liczba potencjalnych kredytobiorców o 21% według BIK.

Warto zauważyć, że w sześciu największych aglomeracjach w Polsce oferta deweloperska w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 42,4 tysiąca mieszkań, co stanowi aż 17% wzrost w porównaniu do ostatniego kwartału 2023 roku (dane JLL). Duże firmy deweloperskie zanotowały również wzrost liczby projektów na koniec pierwszego kwartału o 28%, wspierane przez wyższe przedpłaty od klientów, które były o 54% wyższe niż rok wcześniej.

Mimo że rynek budownictwa mieszkaniowego w pierwszym kwartale 2024 roku odnotował nieznaczny spadek liczby mieszkań w budowie, to ogólny trend nadal jest silnie wzrostowy. Skumulowana liczba pozwolenia na budowę, wydanych w ostatnich czterech kwartałach, dowodzi nadchodzącego wzrostu podaży mieszkań.

Perspektywa dla polskiego rynku nieruchomości jest obecnie intrygująca. Mocniejsza podaż mieszkań może powstrzymać wzrost cen, a rosnące realne wynagrodzenia i stabilizacja czynszów nadal zachęcają inwestorów. Jednakże, obniżki stóp procentowych w przyszłości mogą wpływać na siłę popytu, a kontrowersje wokół programu „Mieszkanie na start” mogą stanowić dalsze wyzwanie dla rynku.

For more information about the Polish real estate market and industry forecasts, you may visit the following links:

– ZBP: The Polish Bank Association provides insights and data on the banking sector, including information on mortgage lending and market trends.

– JLL Poland: JLL is a leading global real estate services firm that offers research and analysis on various real estate markets, including the Polish market. They provide reports on market trends, investment opportunities, and forecasts.

– BIK: The Credit Information Bureau is a national credit reporting agency in Poland. They provide information on creditworthiness and consumer behavior, which can give insights into the mortgage market and potential borrowers.

These sources can provide a more comprehensive understanding of the industry, market forecasts, and issues related to the Polish real estate market.