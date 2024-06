Twoje wyniki wyszukiwania

Rynek biurowy w Polsce: Transformacja i zmniejszenie powierzchni pod wpływem pandemii

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 21 czerwca, 2024 Miasto 0

W ciągu ostatnich dwóch dekad od wejścia Polski do Unii Europejskiej, rynek biurowy znacząco się rozwinął, osiągając ogromny sukces. Podaż na tym rynku wzrosła o ponad 10 mln m kw, z czego w Warszawie odnotowano wzrost o 173 proc., a w miastach regionalnych o ponad 820 proc. Firmy podpisały umowy najmu na ponad 20 mln m kw.

Obecnie dominują cztery główne lokalizacje na polskim rynku biurowym: Warszawa, Kraków, Wrocław i Trójmiasto, z każdą z nich dysponującą ponad 1 mln m kw. powierzchni. Jednak od początku pandemii rynek ten doświadcza transformacji, związanej z rozwojem pracy zdalnej. Firmy coraz częściej decydują się na redukcję wynajmowanej powierzchni biurowej, podczas renegocjacji umów zmniejszając ją o 20-30 proc., a czasami nawet więcej, zwłaszcza w miastach regionalnych, gdzie centra usług wspólnych są głównymi najemcami.

Praca w formule hybrydowej i spowolnienie tworzenia nowych miejsc pracy przyczyniły się do tego, że rynek biurowy nie jest w stanie w pełni wykorzystać dostępnej przestrzeni biurowej, którą deweloperzy stale dostarczają. Sektor nowoczesnych usług biznesowych, który jest ważnym graczem na tym rynku, powrócił do pracy w biurze w najmniejszym stopniu po pandemii.

Ta transformacja ryku biurowego w Polsce stanowi odpowiedź na zmieniające się potrzeby firm, które coraz bardziej przekonują się do możliwości pracy zdalnej. Jednak pomimo zmniejszenia powierzchni biurowej, rynek nadal pozostaje aktywny i dostosowuje się do nowych warunków.

