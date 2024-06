Twoje wyniki wyszukiwania

Wzrost cen nieruchomości w Hongkongu pozostaje powolny

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 21 czerwca, 2024

Pomimo zniesienia środków ograniczających popyt na nieruchomości, ceny domów w Hongkongu nadal utrzymują się na niskim poziomie. Agencja nieruchomości komercyjnych Knight Frank prognozuje spadek cen o 5% w 2024 roku, ze względu na duże zapasy niesprzedanych mieszkań i wysokie stopy procentowe. Podczas gdy rynek najmu nadal rośnie, czynsze za mieszkania masowe mogą wzrosnąć o 5-8%, a za luksusowe o 3-5% w przyszłym roku.

W przyszłości można się spodziewać dalszego spadku cen nieruchomości w Hongkongu. Wzrost kosztów budowy i utrzymania infrastruktury miejskiej, ograniczona dostępność gruntów oraz wysokie wynagrodzenia dla pracowników budowlanych przyczyniają się do wysokich kosztów nieruchomości. Tymczasem popyt na nieruchomości przewyższa podaż, co wpływa na zawyżanie cen gruntów.

Władze rządowe planują zrolować tereny pod zabudowę mieszkaniową w najbliższych latach, co może przyczynić się do zwiększenia podaży i stabilizacji cen. Rząd spodziewa się również znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży gruntów w nadchodzących latach.

W obliczu niekorzystnego klimatu gospodarczego i utrzymujących się wysokich stóp procentowych, inwestorzy i nabywcy nieruchomości mogą oczekiwać dalszych obniżek cen. Dopóki nie zostaną zmniejszone zapasy niesprzedanych mieszkań i nie dojdzie do równowagi pomiędzy popytem a podażą, odbicie cen domów w Hongkongu może jeszcze nie nadejść.

