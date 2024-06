Twoje wyniki wyszukiwania

Zainwestuj teraz w mikro lokale – idealna opcja dla inwestorów z ograniczonym budżetem

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 21 czerwca, 2024 Miasto 0

Nowe przepisy nakładające ograniczenia dotyczące minimalnej powierzchni lokali użytkowych, które wejdą w życie 1 sierpnia, otwierają okazję do inwestycji w mikro lokale – twierdzi Kuba Karliński, współwłaściciel Magmillon. Inwestycja w małe nieruchomości budowlane może być teraz korzystna dla inwestorów z mniej zasobnym portfelem. Mikro lokale umożliwiają zbudowanie portfela nieruchomości, co znacznie zmniejsza ryzyko inwestycyjne. Dodatkowo, ze względu na zastosowanie innych przepisów prawnych, wynajem mikro lokali dla firm jest mniej ryzykowny niż wynajem mieszkań dla osób fizycznych.

Inwestowanie w mikro lokale ma także wiele innych korzyści. Znacznie niższe koszty podatku od nieruchomości oraz energii elektrycznej, ze względu na mniejszą powierzchnię, sprawiają, że koszty te są znikome w kontekście całej inwestycji. Ponadto, mikro lokale generują większe stopy zwrotu niż mieszkania, zwłaszcza przy wynajmie. W Warszawie stopa zwrotu z wynajmu mieszkania wynosi średnio 4%, podczas gdy z mikro lokalu można uzyskać przynajmniej 2 razy więcej.

Przewiduje się również, że nowe przepisy dotyczące minimalnego metrażu lokali użytkowych będą miały wpływ na wzrost wartości małych nieruchomości. Podobnie jak miało to miejsce wcześniej w przypadku mieszkań, zwiększenie popytu na mikro lokale może prowadzić do wzrostu ich cen.

Inwestycja w lokale użytkowe o mniejszym metrażu jest również atrakcyjna dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania o większej powierzchni. Dla wielu osób, małe i mikro lokale stanowią jedyną opcję, aby stać się właścicielem nieruchomości i czerpać z niej korzyści. Wiele nowych mieszkań w Polsce musi spełniać minimalne wymagania dotyczące powierzchni, co zwiększa ich koszty budowy i sprzedaży. Jednak w innych krajach europejskich, takich jak Holandia czy Czechy, mieszkania o mniejszym metrażu są powszechne, co pokazuje, że nie każdy potrzebuje dużego mieszkania.

Dlatego teraz jest doskonały moment, aby zainwestować w mikro lokale. Ta forma inwestycji oferuje mniejsze ryzyko, niższe koszty i lepsze perspektywy zwrotu z inwestycji. Dla inwestorów z ograniczonym budżetem, mikro lokale mogą być idealną opcją do osiągnięcia satysfakcjonujących rezultatów.

