Twoje wyniki wyszukiwania

Cena mieszkań w kurortach nadmorskich nadal szokuje

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 22 czerwca, 2024 Miasto 0

Ceny mieszkań w polskich kurortach nadmorskich są nadal na bardzo wysokim poziomie i nie zapowiada się, aby ta sytuacja miała się w najbliższym czasie zmienić. Według najnowszych danych, ceny mieszkań w miejscowościach takich jak Darłowo, Jastrzębia Góra, Mielno, Pogorzelica, Łeba, Rogowo czy Gąski są jeszcze wyższe niż w bardziej popularnych miejscowościach np. Gdańsku czy Kołobrzegu.

Aby zakupić mieszkanie w którymkolwiek z tych kurortów, trzeba się przygotować na wydatek rzędu średnio 16,5 tys. zł za metr kwadratowy. To naprawdę dużo, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że ceny wciąż rosną.

Mieszkania nad morzem cieszą się dużą popularnością zarówno wśród Polaków, jak i zagranicznych inwestorów. To niezwykle atrakcyjne miejsca do życia i wypoczynku, co wpływa na wciąż rosnące zainteresowanie zakupem nieruchomości w tych regionach. Kluczowymi czynnikami wpływającymi na ceny są lokalizacja, bliskość plaży oraz rozwinięta infrastruktura turystyczna.

Jednak wzrost cen mieszkań nadal budzi zdziwienie, zarówno wśród miejscowych mieszkańców, jak i potencjalnych nabywców. Wiele osób, które wcześniej marzyły o posiadaniu nieruchomości nad morzem, zmuszone jest zrezygnować z tego pomysłu ze względu na nieosiągalność finansową.

Choć są alternatywy w postaci tańszych miejscowości turystycznych, to jednak atrakcyjność i prestiż nadmorskich kurortów przeważają nad ceną. Popyt nadal przekracza podaż, co skutkuje wysokimi cenami nieruchomości nad morzem, a perspektywa zmiany tej sytuacji jest daleka.

Podsumowując, ceny mieszkań nadmorskich kurortach są wciąż na bardzo wysokim poziomie i nadal rosną. Zakup nieruchomości nad morzem wymaga znacznego wkładu finansowego, co sprawia, że nie jest to dostępne dla każdego.

The real estate industry in Polish seaside resorts continues to thrive, with prices for apartments remaining at a very high level. According to the latest data, the prices in places such as Darłowo, Jastrzębia Góra, Mielno, Pogorzelica, Łeba, Rogowo, and Gąski are even higher than in more popular destinations like Gdańsk or Kołobrzeg.

To purchase an apartment in any of these resorts, one must be prepared to spend an average of 16.5 thousand złoty per square meter. This is a significant amount, especially considering the fact that prices are still rising.

Seaside apartments are highly sought after by both Polish residents and foreign investors. These locations offer attractive living and leisure environments, which contribute to the increasing interest in purchasing properties in these regions. Key factors influencing prices include location, proximity to the beach, and developed tourist infrastructure.

However, the continuous increase in apartment prices has surprised both local residents and potential buyers. Many individuals who previously dreamed of owning property by the sea are now forced to abandon this idea due to financial unattainability.

Although there are alternatives in the form of cheaper tourist destinations, the allure and prestige of seaside resorts outweigh the price differential. Demand continues to exceed supply, resulting in high property prices along the coast, with no immediate prospects of change.

In summary, apartment prices in seaside resorts remain at a very high level and continue to rise. Purchasing property by the sea requires a significant financial investment, making it inaccessible for everyone.

For more information about the Polish real estate market, you can visit nieruchomosci-online.pl or gp24.pl/nieruchomosci. They provide news, forecasts, and insights into the industry and market trends.