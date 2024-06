Twoje wyniki wyszukiwania

Ceny mieszkań w Płocku rosną, sprawiając, że mieszkanie tam staje się luksusem

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 22 czerwca, 2024 Miasto 0

Ceny mieszkań w Płocku nieustannie rosną i nie ma co liczyć na spadek w najbliższym czasie. Wskaźniki pokazują, że mieszkania trzypokojowe mogą osiągnąć nawet milion złotych. To zjawisko niepokoi coraz więcej mieszkańców miasta.

Analiza przeprowadzona przez portal Otodom.pl pokazuje, że cena za metr kwadratowy na rynku pierwotnym wzrosła z 8 175 zł w czerwcu 2023 roku do obecnych 9 197 zł. Na rynku wtórnym także mamy do czynienia ze wzrostem cen. W czerwcu 2023 roku średnio płaciliśmy 6 391 zł za metr kwadratowy, a teraz cena sięga średnio 7 758 zł.

Płock plasuje się na 22. miejscu pod względem cen mieszkań w Polsce. Najdroższa oferta na rynku, na dzień 21 czerwca, to trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 74 m2 z rynku wtórnego, gdzie cena za metr kwadratowy wynosi aż 13 853 zł.

Przyczyną takiego wzrostu cen jest kilka czynników. Jednym z nich jest rządowy program kredytu 2%, który jesienią ubiegłego roku wpłynął na podniesienie cen i spowodował, że niemal wszystko na rynku sprzedawało się praktycznie od razu. Wielu mieszkańców miało również kapitał do zainwestowania, co wpłynęło na podwyżkę cen nieruchomości.

Ceny mieszkań na rynku wtórnym zaczynają się stabilizować, choć większe lokale mogą doświadczyć niewielkiej korekty cen. Natomiast na rynku pierwotnym przewiduje się stabilizację lub wzrost cen w najbliższych miesiącach.

W Płocku nie wszystkie osiedla mają jednolite ceny nieruchomości. Stare Miasto oraz Podolszyce wyróżniają się wyższymi cenami za metr kwadratowy. Za mieszkanie na Podolszycach trzeba zapłacić co najmniej 7 tysięcy złotych, a często nawet od 8 do 10 tysięcy złotych. Natomiast w starszych dzielnicach, takich jak Wielka Płyta, Miodowa czy Łukasiewicza, ceny są bardziej przystępne, oscylują w granicach 6-7 tysięcy złotych za metr kwadratowy.

Wzrost cen i niewielka dostępność lokali sprawiają, że mieszkanie w Płocku, zwłaszcza dla młodych osób, staje się powoli rodzajem dobra luksusowego.

The rising prices of apartments in Płock are a growing concern for residents, as indicated by recent data. According to an analysis conducted by the Otodom.pl portal, the price per square meter in the primary market has increased from 8,175 PLN in June 2023 to the current 9,197 PLN. Similarly, the secondary market has also seen a rise in prices, with an average of 6,391 PLN per square meter in June 2023, now reaching an average of 7,758 PLN.

Płock ranks 22nd in terms of apartment prices in Poland. As of June 21st, the most expensive offering on the market is a three-room apartment with an area of 74 square meters in the secondary market, priced at a staggering 13,853 PLN per square meter.

Several factors contribute to this price increase. One of them is the government’s 2% mortgage program, which was introduced last year and led to a rise in prices, causing properties to sell almost immediately. Many residents also had capital to invest, which further drove up property prices.

While prices in the secondary market are beginning to stabilize, larger properties may still experience a slight correction in prices. On the other hand, the primary market is expected to see stabilization or further price increases in the coming months.

Not all neighborhoods in Płock have uniform property prices. The Stare Miasto and Podolszyce areas have higher prices per square meter. In Podolszyce, for example, one would have to pay a minimum of 7,000 PLN, often ranging from 8,000 to 10,000 PLN per square meter. In older districts such as Wielka Płyta, Miodowa, or Łukasiewicza, prices are more affordable, ranging from 6,000 to 7,000 PLN per square meter.

The rising prices and limited availability of properties are making it increasingly difficult for residents, especially young people, to afford housing in Płock. It is becoming a luxury commodity, slowly moving out of reach for many.