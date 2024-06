Twoje wyniki wyszukiwania

Czy nowy program mieszkaniowy zwiększy ceny nieruchomości?

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 22 czerwca, 2024 Miasto 0

Zapowiedziany przez rząd program mieszkaniowy „Na start” zakłada udzielanie preferencyjnych kredytów rodzinom wielodzietnym. Celem tego programu jest umożliwienie tym rodzinom zakupu większej nieruchomości podnoszącej ich standard życia. Eksperci Metrohouse zauważają, że program ten różni się od poprzednich propozycji, ponieważ nie ma on ograniczenia co do wysokości wkładu własnego. Dzięki temu rodziny będą miały możliwość zakupu dowolnej nieruchomości.

Tomasz Przyrowski, prezes Credipass, uważa, że nowy program dopłat nie przełoży się na znaczny wzrost cen nieruchomości. Według niego, swoboda w wyborze mieszkania oraz ograniczenia dotyczące liczby złożonych wniosków o preferencyjny kredyt, będą wspierać rynek bez nadmiernego pompowania go. Przyrowski twierdzi, że ten program będzie korzystny dla tych, którzy nie będą mogli skorzystać z dopłat, ponieważ pobudzi rynek, ale go nie przegrzeje.

Jednakże, pojawienie się informacji o programie dopłat może prowokować sprzedających do podnoszenia cen nieruchomości lub usztywnienia się w negocjacjach. Klienci, obawiając się „lęku przed wypadnięciem z obiegu”, czyli FOMO, mogą pośpieszyć się z zakupem mieszkania. Marcin Jańczuk zwraca uwagę, że to sytuacja, którą strona sprzedająca szybko wykorzystuje, gdyż wraca popyt na nieruchomości i można dyktować warunki.

Jańczuk jednak nie przewiduje takiego samego wzrostu zainteresowania transakcjami jak w przypadku poprzedniego programu dopłat. Nowy program „Na start” nie jest równie korzystny dla wszystkich grup jak poprzedni program „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. Nie można jednak wykluczyć, że potencjalne zapowiedzi programu staną się bodźcem do zakupów. Tym razem można oczekiwać, że program zostanie skorzystany głównie przez rodziny poszukujące większego mieszkania, co oznacza, że nie będzie on zdominowany tylko przez lokale o najniższych cenach.

