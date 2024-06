Twoje wyniki wyszukiwania

Kontrole szamb w Polsce – obowiązek i konsekwencje

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 22 czerwca, 2024 Miasto 0

W całej Polsce trwają intensywne kontrole systemów oczyszczania ścieków, które mogą dotyczyć nawet 10 milionów mieszkańców niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej. Akcja ta jest wynikiem nowelizacji Prawa wodnego z 2022 roku, mającej na celu usprawnienie systemu oczyszczania ścieków miejskich poprzez stały monitoring i kontrolę indywidualnych systemów oczyszczania.

Samorządy, które są odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli, stoją przed poważnym wyzwaniem. Według raportu opublikowanego przez Serwis Samorządowy PAP, w 2023 roku skontrolowano jedynie 25% posesji podlegających kontroli. Co więcej, jedna czwarta gmin nie przygotowała nawet planu kontroli, a 11% przebadanych gmin nie przeprowadziło jeszcze żadnej kontroli.

Konsekwencje zaniedbań mogą być dotkliwe zarówno dla gmin, jak i dla właścicieli nieruchomości. Samorządy, które nie wywiązują się z obowiązku przeprowadzenia kontroli, mogą zostać ukarane kwotą do 50 tysięcy złotych za brak właściwej ewidencji. Właściciele nieruchomości również muszą być świadomi konsekwencji. Za utrudnianie kontroli, w tym niepokazanie rachunków za wywóz nieczystości, grozi mandat w wysokości 500 złotych. Jeśli sprawa trafi do sądu, kara może wzrosnąć nawet do 5 tysięcy złotych. Dodatkowo, kara może zostać nałożona za brak podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej tam, gdzie jest to możliwe.

Sytuacja jest alarmująca, biorąc pod uwagę raport Najwyższej Izby Kontroli z grudnia 2021 roku, który wskazuje, że większość ścieków powstających w prywatnych szambach trafia w sposób niekontrolowany do środowiska.

Mieszkańcy nieruchomości z szambami powinni być przygotowani na możliwość kontroli, gromadząc dokumentację potwierdzającą regularne opróżnianie zbiorników. Jednocześnie samorządy muszą zintensyfikować swoje działania kontrolne, aby uniknąć kar i przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Termin na przeprowadzenie kontroli szamb przez gminy upływa z końcem sierpnia. W obliczu zbliżającego się deadline’u, można oczekiwać zwiększonej liczby kontroli w najbliższych tygodniach.

The ongoing inspections of sewage treatment systems in Poland are part of a broader effort to improve the municipal wastewater treatment system. These inspections, mandated by the 2022 amendment to the Water Law, aim to ensure the proper functioning and monitoring of individual sewage treatment systems in urban areas. This initiative is particularly focused on the approximately 10 million residents who are not connected to the public sewage network.

Local governments, responsible for conducting these inspections, face significant challenges. According to a report published by Serwis Samorządowy PAP, as of 2023, only 25% of the properties subject to inspection have been checked. Additionally, 25% of municipalities have not even prepared a plan for inspections, and 11% of surveyed municipalities have not conducted any inspections yet.

The consequences of negligence can be severe, both for local governments and property owners. Municipalities failing to fulfill their inspection obligations may be fined up to 50,000 PLN for inadequate record-keeping. Property owners must also be aware of the potential repercussions. Obstructing inspections, such as by not providing invoices for waste disposal, may result in a fine of 500 PLN. If the matter goes to court, the penalty can even increase to 5,000 PLN. Furthermore, fines can be imposed for failing to connect properties to the public sewage network where feasible.

The situation is alarming, considering a December 2021 report by the Supreme Audit Office, which indicates that most waste from private septic tanks is being discharged into the environment in an uncontrolled manner.

Property owners with septic tanks should prepare for possible inspections by collecting documentation confirming the regular emptying of tanks. Simultaneously, local governments must intensify their inspection efforts to avoid penalties and contribute to the improvement of the natural environment.

The deadline for municipalities to conduct septic tank inspections is at the end of August. With the approaching deadline, an increase in the number of inspections can be expected in the coming weeks.