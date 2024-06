Twoje wyniki wyszukiwania

Licytacje komornicze w województwie podlaskim – Zapowiedź ciekawych możliwości zakupu nieruchomości

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 22 czerwca, 2024 Miasto 0

Licytacje komornicze to doskonała okazja dla osób poszukujących atrakcyjnych ofert na rynku nieruchomości. W najbliższym czasie odbędą się przetargi w województwie podlaskim, które oferują wiele interesujących możliwości zakupu mieszkań, działek i innych nieruchomości. Przedstawiamy przedsmak tego, co będzie dostępne na licytacjach.

Jedną z ofert jest mieszkanie o powierzchni 33,62 m2 położone przy ulicy Wysoki Stoczek 58/6 w Białymstoku. Cena wywoławcza wynosi 295 512 złotych, a wartość szacunkowa to 394 016 złotych. To doskonała okazja dla osób szukających przestronnego mieszkania w korzystnej cenie.

Kolejną ciekawą propozycją jest dom z działką w Bakałarzewie, blisko jezior. Na działce o powierzchni 0,0842 ha znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni 143 m2 oraz budynek gospodarczy o powierzchni 76 m2. Licytacja tej nieruchomości rozpocznie się 12 lipca, a wartość szacunkowa wynosi 516 700 złotych.

W Dąbrowie Białostockiej będzie można licytować mieszkanie o powierzchni 44,50 m2 przy ulicy 1000-lecia Państwa Polskiego 15/25. Wartość szacunkowa tej nieruchomości to 157 535 złotych, a cena wywoławcza wynosi 118 151,25 złotych.

W miejscowości Saczkowce w powiecie sokólskim będzie można licytować działkę o powierzchni 0,4942 ha z zabudowanym jednokondygnacyjnym budynkiem administracyjno-produkcyjnym o powierzchni 626 m2. Wartość szacunkowa tej nieruchomości to 214 486 złotych.

W miejscowości Garbas Drugi (powiat suwalski) będzie dostępna licytacja działki o powierzchni 0,0020 ha z zabudowanym segmentem gospodarczym o powierzchni zabudowy 20 m2. Wartość szacunkowa tej nieruchomości to 4 430 złotych, a cena wywoławcza wynosi 2 953,34 złotych.

Dla większych inwestorów zainteresowanych nieruchomościami komercyjnymi będzie dostępna licytacja działki w miejscowości Łubniki w powiecie białostockim. Na tej działce znajdują się budynki gospodarcze, produkcyjne, biurowe oraz urządzenia farmy fotowoltaicznej ze stacją transformatorową. Łączna suma oszacowania tej nieruchomości wynosi 12.088.751,19 złotych, a cena wywoławcza to 8.059.167,46 złotych.

Licytacje komornicze w województwie podlaskim to znakomita okazja do zakupu nieruchomości w atrakcyjnych cenach. Przetargi te oferują wiele interesujących możliwości dla osób prywatnych i inwestorów. Zachęcamy do śledzenia dat i lokalizacji licytacji, aby nie przegapić swojej szansy na zakup wymarzonej nieruchomości.

Jednak warto zauważyć, że branża nieruchomości w Polsce ma swoje wyzwania i problemy. Jednym z głównych problemów jest brak równowagi między podażą a popytem. Wiele miast i regionów doświadcza przesytu nieruchomości, co prowadzi do spadku cen i trudności w znalezieniu kupujących.

Pomimo tego, specjaliści przewidują, że rynek nieruchomości w Polsce nadal będzie rósł w przyszłości. Według raportu opublikowanego przez Polską Izbę Nieruchomości, wielkość rynku nieruchomości może wzrosnąć o 5% w ciągu najbliższych kilku lat. Świadczy to o długoterminowych perspektywach wzrostu tego sektora gospodarki.

Dodatkowo, licytacje komornicze są popularną metodą sprzedaży nieruchomości ze względu na ich atrakcyjne ceny. Wiele osób, zarówno prywatnych jak i inwestorów, korzysta z możliwości zakupu nieruchomości po niższych cenach niż rynkowe.

Przed przystąpieniem do licytacji, warto jednak dokładnie przyjrzeć się każdej ofercie i upewnić się, że nieruchomość spełnia nasze oczekiwania. Może być również konieczne skonsultowanie się z ekspertem, aby ocenić potencjał inwestycyjny konkretnego obiektu.

Jeśli jesteś zainteresowany najnowszymi licytacjami komorniczymi w województwie podlaskim, możesz śledzić strony internetowe, na których są one ogłaszane. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza przetargi na swojej oficjalnej stronie internetowej. Można również skorzystać z wyszukiwarek licytacji komorniczych, takich jak komornik.pl czy komornik sądowy.pl, gdzie można znaleźć informacje o licytacjach w różnych regionach Polski.

