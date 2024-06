Twoje wyniki wyszukiwania

Wzrost cen gruntów pod budynki wielorodzinne w Polsce – obrazek zależności od lokalizacji

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 22 czerwca, 2024 Miasto 0

Ceny gruntów pod budynki wielorodzinne w Polsce znajdują się w ciągłym wzroście, zwłaszcza w bardzo dobrych lokalizacjach. Wynika to z wyników ankiety Narodowego Banku Polskiego, która dotyczyła warunków prowadzenia działalności deweloperów. Zgodnie z danymi, deweloperzy odnotowali znaczne wzrosty cen gruntów w ostatnich latach.

W przypadku działek w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach, cena ziemi netto pod projekty mieszkaniowe zwiększyła się o 25% w 2019 roku, 22% w 2020 roku, aż do 42% w 2021 roku. Prognozy na przyszłość wskazują na stabilny wzrost, przy czym w 2022 roku oczekuje się wzrostu o 30%, a w 2023 roku o 32%.

Analogiczne wyniki dotyczą także działek w przeciętnych lokalizacjach. Tutaj również odnotowano wzrost cen. W 2019 roku wzrosły o 17%, w 2020 roku o 13%, a w 2021 roku o 27%. Prognozy na kolejne lata mówią o dalszym wzroście, szczególnie w 2023 roku, gdzie oczekuje się wzrostu o 20%.

Warto zauważyć, że deweloperzy dostrzegają większe podwyżki cen dla działek w bardzo dobrze zlokalizowanych miejscach. Na przykład, jeśli porównamy ceny działek z sześciu największych miast do pozostałych dziesięciu miast wojewódzkich, to wzrost cen w bardzo dobrych lokalizacjach był o wiele większy (34% w porównaniu do 28% z innych miast). To sugeruje, że deweloperzy bardziej skupiają się na inwestycjach o wysokiej rentowności i łatwej zabudowie.

Wzrost cen gruntów pod budynki wielorodzinne jest jednak wyraźny na terenie całej Polski. Deweloperzy muszą brać pod uwagę te rosnące koszty w procesie planowania nowych projektów. To wiąże się nie tylko z wyższymi kosztami inwestycji, ale również z ewentualnym skutkiem dla dostępności mieszkań dla przeciętnych konsumentów.

Mając te informacje na uwadze, przewidywany wzrost cen gruntów pod budynki wielorodzinne w Polsce stawia przed deweloperami nowe wyzwania, a konsumentów zmusza do jeszcze dokładniejszego planowania i oszczędzania, aby spełnić swoje marzenia o własnym mieszkaniu.

The rising prices of land for multi-family buildings in Poland have been a constant trend, especially in highly desirable locations. According to a survey conducted by the National Bank of Poland on the conditions of developers, significant increases in land prices have been observed in recent years.

In the case of plots in highly attractive locations, the net land price for residential projects increased by 25% in 2019, 22% in 2020, and as much as 42% in 2021. Forecasts for the future indicate a stable growth, with an expected increase of 30% in 2022 and 32% in 2023.

Similar results are observed for plots in average locations, where price increases have also been recorded. In 2019, land prices rose by 17%, followed by a 13% increase in 2020, and a further 27% increase in 2021. Forecasts for the coming years point towards continued growth, particularly in 2023, with an expected increase of 20%.

It is worth noting that developers perceive bigger price hikes for plots in very well-located areas. For example, when comparing land prices in the six largest cities to the other ten provincial capitals, the price growth in highly desirable locations was much higher (34% compared to 28% in other cities). This suggests that developers are more focused on high-profitability and easily developable investments.

However, the rise in land prices for multi-family buildings is evident across Poland. Developers must consider these escalating costs in the planning process of new projects. This not only entails higher investment costs but also potentially affects the affordability of housing for average consumers.

With these considerations in mind, the projected increase in land prices for multi-family buildings in Poland presents new challenges for developers and forces consumers to plan and save even more meticulously in order to fulfill their dreams of owning their own home.

For more information on the real estate industry in Poland, you may visit nieruchomosci-online.pl or gkpge.pl.