Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 23 czerwca, 2024 Miasto 0

Nieruchomości z basenem – nowy trend na polskim rynku

Czerpanie przyjemności z własnego basenu już dawno przestało być domeną tylko bogatych. Coraz więcej osób decyduje się na budowę domu z basenem lub poszukuje nieruchomości z taką atrakcją na rynku wtórnym. Choć koszty związane z budową i utrzymaniem basenu mogą być wysokie, wielu ludzi nie zniechęca to w spełnieniu marzenia o własnym przydomowym basenie.

W ostatnich latach Polska przeżywa prawdziwy wysyp nieruchomości z basenem. Według Rafała Bieńkowskiego, eksperta z portalu „Nieruchomości-online.pl”, nasz kraj zaczyna upodabniać się do Kalifornii pod tym względem. Wiele osób, które decydują się na zakup nieruchomości z basenem, zauważa, że regularna konserwacja pozwala uniknąć wielu problemów związanych z eksploatacją basenu.

Na rynku wtórnym nieruchomości z basenem osiągają zawrotne ceny. Przykładem może być 100-letnia willa w Warszawie z 59-metrowym basenem, która kosztuje aż 18 mln złotych. Również zabudowa szeregowa w Jastrzębiej Górze, gdzie znajduje się basen jako dodatkowa atrakcja, osiąga cenę 749 tys. złotych.

Budowa basenu obok nieruchomości wiąże się z pewnymi kosztami, ale porównując je do cen np. garaży na rynku wtórnym, wcale nie jest to tak drogie. Koszt wykopu wynosi około 35 złotych za metr sześcienny, a koszt bieżącej konserwacji basenu to średnio 8 tys. złotych rocznie.

Jeśli marzymy o basenie o rozmiarze powyżej 50 mkw, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Procedura taka sama jak w przypadku innych nieruchomości, trzeba złożyć wniosek do starostwa powiatowego, przygotowany przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. Pozwolenie na budowę basenu jest ważne przez 3 lata.

Własny basen to nie tylko luksusowa atrakcja w ogrodzie, ale również inwestycja, która może zwiększyć wartość nieruchomości. Coraz więcej osób zauważa potencjał i popularność basenów jako elementu nowoczesnej posiadłości.

However, it is important to consider the industry issues related to the construction and maintenance of properties with pools. Some of these issues include:

1. High Costs: Building and maintaining a pool can be expensive. The costs of excavation, construction, and regular maintenance can add up significantly. Homeowners should carefully consider their budget and long-term financial commitment before deciding to invest in a property with a pool.

2. Maintenance and Repairs: Pools require regular maintenance to keep them clean and safe for use. This includes testing and balancing the water chemistry, maintaining the pool equipment, and ensuring proper filtration and circulation. Additionally, pools may require repairs over time, such as fixing leaks or replacing damaged equipment.

3. Insurance and Liability: Owning a property with a pool also comes with insurance and liability considerations. Homeowners should ensure they have the appropriate insurance coverage to protect against accidents or injuries that may occur in or around the pool. Additionally, they may need to comply with local safety regulations and implement safety features, such as fences and alarms, to prevent unauthorized access and reduce the risk of accidents.

4. Seasonal Use: In countries with colder climates, outdoor pools may have limited use during the winter months. Homeowners should consider the seasonal availability of the pool and whether they are willing to invest in additional heating systems or alternative indoor pool facilities if they desire year-round use.

Overall, while properties with pools can be a desirable feature for many buyers, it is crucial to consider the industry issues and associated costs before making a purchasing decision. This will ensure that buyers are well-informed and can make a decision that aligns with their budget and lifestyle.