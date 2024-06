Twoje wyniki wyszukiwania

Zrównoważone budownictwo: Klucz do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 23 czerwca, 2024 Miasto 0

Okazuje się, że aż 40 procent globalnej emisji gazów cieplarnianych generowanych przez człowieka pochodzi z budynków. Raport opublikowany niedawno wskazuje, że budynki komercyjne i użyteczności publicznej stanowią większe źródło emisji niż nieruchomości mieszkalne.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, sektor nieruchomości odpowiada za 30 procent zużycia energii i 26 procent związanych z nią emisji. W związku z tym konieczne są pilne zmiany, które pozwolą ograniczyć ślad węglowy budynków i osiągnąć neutralność klimatyczną. Dariusz Sokulski, zarządzający działem efektywności energetycznej w Siemens Polska, podkreśla znaczenie wprowadzenia ścisłych regulacji prawnych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków.

Wielu krajów już wprowadziło obowiązkowe standardy efektywności energetycznej dla budynków. Na przykład, w Wielkiej Brytanii wynajmowanie nieruchomości, które nie spełniają określonych standardów, jest niezgodne z prawem. Podobne przepisy obowiązują w Holandii, gdzie budynki biurowe muszą mieć określony wskaźnik efektywności. Stany Zjednoczone i Indie także zaostrzają regulacje, aby szybko osiągnąć cele klimatyczne.

Globalne inwestycje w efektywność energetyczną sektora budowlanego wzrosły o 16 procent od 2020 roku, osiągając blisko 237 miliardów dolarów. Największy wkład wniosły kraje europejskie, gdzie programy publiczne napędzają inwestycje. Kluczowym czynnikiem jest dostępność funduszy, a elastyczne finansowanie sektora prywatnego może przyspieszyć pozytywną transformację i poprawić efektywność energetyczną budynków.

W celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, raport zaleca wprowadzenie usprawnień w budownictwie komercyjnym. Przykłady to systemy izolacji i sterowania drzwiami, inteligentne oświetlenie LED oraz systemy wentylacji i ogrzewania kontrolowane przez czujniki.

Zrównoważone budownictwo jest kluczowym czynnikiem w walce ze zmianami klimatycznymi i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Przy odpowiednich regulacjach i inwestycjach efektywność energetyczna budynków może zostać znacznie poprawiona, co przyniesie korzyści dla środowiska i gospodarki.

The global building industry is responsible for a staggering 40 percent of human-generated greenhouse gas emissions, according to a recent report. Commercial and public utility buildings, in particular, contribute more to emissions than residential properties.

The real estate sector accounts for 30 percent of energy consumption and 26 percent of related emissions, as stated by the International Energy Agency. Urgent changes are needed to reduce the carbon footprint of buildings and achieve climate neutrality. Dariusz Sokulski, the Head of Energy Efficiency at Siemens Poland, emphasizes the importance of implementing strict legal regulations to improve the energy efficiency of buildings.

Many countries have already introduced mandatory energy efficiency standards for buildings. For example, in the United Kingdom, it is illegal to rent out properties that do not meet certain standards. Similar regulations are in place in the Netherlands, where office buildings must have a specified efficiency rating. The United States and India are also tightening regulations to quickly achieve their climate goals.

Global investments in energy efficiency within the construction sector have risen by 16 percent since 2020, reaching nearly $237 billion. European countries have made the largest contribution, with public programs driving investments. Access to funding is a key factor, and flexible private sector financing can accelerate positive transformation and improve the energy efficiency of buildings.

To reduce greenhouse gas emissions, the report recommends implementing improvements in commercial construction. Examples include insulation and door control systems, intelligent LED lighting, and sensor-controlled ventilation and heating systems.

Sustainable construction is a crucial factor in combating climate change and reducing greenhouse gas emissions. With the right regulations and investments, the energy efficiency of buildings can be significantly improved, benefiting both the environment and the economy.