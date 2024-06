Twoje wyniki wyszukiwania

Deka Immobilien podnosi jakość łączności w swoich budynkach w Polsce

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 24 czerwca, 2024

Deka Immobilien, wiodąca firma zarządzająca inwestycjami w nieruchomości, zakończyła proces certyfikacji WiredScore dla dziesięciu obiektów znajdujących się w polskim portfolio. Dzięki uzyskanym certyfikatom, Deka Immobilien potwierdza najwyższe standardy i jakość w zakresie cyfrowej łączności i inteligentnych technologii.

W ramach certyfikacji, dziesięć budynków z portfolio Deka Immobilien przeszło ocenę organizacji WiredScore, uzyskując certyfikaty na najwyższych poziomach. Budynki Browary Warszawskie, IBC, Atrium Garden i Generation Park Z otrzymały certyfikaty Platinum, co potwierdza doskonałą jakość łączności cyfrowej. Pozostałe obiekty: Bema Plaza we Wrocławiu, Andersia Tower w Poznaniu oraz biurowce Atrium 1, Mokotowska Square, North Gate i Grzybowska Park w Warszawie, zostały wyróżnione certyfikatem WiredScore Gold.

Certyfikacja organizacji WiredScore stanowi istotne potwierdzenie najwyższej jakości łączności cyfrowej w budynkach Deka Immobilien. To niezwykle ważne dla obecnych i potencjalnych najemców, którzy oczekują nowoczesnych i inteligentnych rozwiązań technologicznych. Certyfikaty na poziomie Gold i Platinum świadczą również o długofalowym, przyszłościowym podejściu firmy do zarządzania infrastrukturą cyfrową oraz tworzenia wysokiej klasy środowisk biurowych.

Simone Hillebrand, Head of Real Estate Management Europe w Deka Immobilien, podkreśla znaczenie certyfikacji WiredScore dla firm. Wyraża przekonanie, że wysoka jakość łączności cyfrowej oraz inteligentne technologie są kluczowymi czynnikami przy doborze nowoczesnej przestrzeni biurowej.

Deka Immobilien, dzięki swojemu wieloletniemu międzynarodowemu doświadczeniu, reprezentuje odpowiedzialne podejście do zarządzania nieruchomościami. Od ponad 50 lat firma tworzy trwałą wartość dla inwestorów instytucjonalnych i prywatnych, najemców oraz partnerów biznesowych. Deka Immobilien ceni wysokie standardy jakości, przyszłościowe inwestycje i nowoczesne zarządzanie ryzykiem, co stanowi fundamenty jej kultury korporacyjnej.

Dlatego też, certyfikacja WiredScore jest ważnym krokiem w doskonaleniu oferty Deka Immobilien i zapewnieniu najwyższej jakości łączności cyfrowej w budynkach w Polsce.

Deka Immobilien, a leading real estate investment management company, has completed the certification process with WiredScore for ten properties in its Polish portfolio. These certifications confirm the highest standards and quality in terms of digital connectivity and intelligent technologies.

As part of the certification process, ten buildings in Deka Immobilien’s portfolio underwent assessments by WiredScore and obtained certifications at the highest levels. Browary Warszawskie, IBC, Atrium Garden, and Generation Park Z received Platinum certifications, confirming excellent quality of digital connectivity. The remaining properties – Bema Plaza in Wrocław, Andersia Tower in Poznań, and the office buildings Atrium 1, Mokotowska Square, North Gate, and Grzybowska Park in Warsaw – were awarded the WiredScore Gold certification.

The certification by WiredScore is a significant recognition of the highest quality of digital connectivity in Deka Immobilien’s buildings. This is crucial for current and potential tenants who expect modern and intelligent technological solutions. The Gold and Platinum certifications also demonstrate the company’s long-term and forward-thinking approach to managing digital infrastructure and creating high-quality office environments.

Simone Hillebrand, Head of Real Estate Management Europe at Deka Immobilien, emphasizes the importance of WiredScore certification for companies. She believes that high-quality digital connectivity and intelligent technologies are key factors in selecting modern office spaces.

With its extensive international experience, Deka Immobilien represents a responsible approach to property management. For over 50 years, the company has been creating enduring value for institutional and private investors, tenants, and business partners. Deka Immobilien values high quality standards, future-oriented investments, and modern risk management, which form the foundation of its corporate culture.

Therefore, the WiredScore certification is an important step in enhancing Deka Immobilien’s offering and ensuring the highest quality of digital connectivity in its buildings in Poland.

