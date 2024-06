Twoje wyniki wyszukiwania

Kupuj taniej: Licytacje komornicze w Szczecinie

24 czerwca, 2024

Licytacje komornicze to świetna okazja na zakup nieruchomości, ale czy wiesz, że to nie tylko domy można kupić po atrakcyjnych cenach? Oprócz nieruchomości możesz także znaleźć samochody, sprzęt RTV i AGD, lokale użytkowe, miejsca parkingowe oraz grunty. Licytacje odbywają się regularnie w Szczecinie, a informacje na ten temat można znaleźć na stronie licytacje.komornik.pl.

Ceny wywoławcze na licytacjach są zwykle ustalane na podstawie aktualnej wartości rynkowej, ale nie zawsze końcowa cena jest taka sama. Licytacje często są zacięte, a to może prowadzić do podniesienia ceny końcowej. Dlatego warto być przygotowanym i dobrze przemyśleć swoje możliwości finansowe przed przystąpieniem do przetargu.

Osoba uczestnicząca w licytacji powinna złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej oszacowanej sumy. Rękojmię można złożyć w gotówce lub w formie książeczki oszczędnościowej, która jest zaopatrzona w upoważnienie do wypłaty całego wkładu. Ważne jest również sprawdzenie numeru konta bankowego, na który należy wpłacić rękojmię lub cenę nabycia. Numer konta można łatwo zweryfikować na stronach odpowiednich sądów rejonowych.

Przed przystąpieniem do licytacji ważne jest również sprawdzenie wiarygodności źródła informacji. Skontaktuj się z kancelarią komorniczą lub sądem, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości. Pamiętaj, że kupno nieruchomości na licytacji komorniczej może być korzystne, ale wymaga staranności i odpowiedniego przygotowania.

Już niedługo odbędą się kolejne licytacje w Szczecinie, więc jeśli marzysz o zakupie nieruchomości lub innego przedmiotu po atrakcyjnej cenie, sprawdź oferty na licytacje.komornik.pl. Może to być świetna okazja na zaoszczędzenie pieniędzy i spełnienie swoich marzeń!

