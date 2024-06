Twoje wyniki wyszukiwania

Najdroższe nieruchomości w Polsce – luksus w Mikołajkach, Świnoujściu i Międzyzdrojach

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 24 czerwca, 2024 Miasto 0

Ceny nieruchomości w Polsce są wysokie, ale są kilka miejscowości, gdzie przekraczają nawet stawki w stolicy. Według danych z portalu rynekpierwotny.pl, najdroższą lokalizacją w kraju jest Świnoujście, gdzie za metr kwadratowy trzeba zapłacić 28 tysięcy złotych. Na drugim miejscu znajdują się Mikołajki ze średnią ceną wynoszącą blisko 27 tysięcy złotych. Podium zamykają Międzyzdroje z ceną 25,5 tys. zł za metr kwadratowy. Tymczasem, średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w Warszawie wynosi 17,5 tys. zł.

Mikołajki, położone na Mazurach, są jednym z najsławniejszych kurortów w Polsce. Obecnie trwają tam kilka prestiżowych inwestycji na najatrakcyjniejszych terenach bezpośrednio nad jeziorem. Według Łukasza Wróbla, właściciela olsztyńskiego biura nieruchomości New House, są to inwestycje o najwyższym standardzie premium.

Portal rynekpierwotny.pl podaje również średnie ceny metra kwadratowego nieruchomości na Warmii i Mazurach. Kajkowo znajduje się na czele listy z ceną 6283 zł za metr kwadratowy, aż za nim Ostróda (7354 zł/mkw.), Ełk (8386 zł/mkw.), Giżycko (9456 zł/mkw.), Iława (10 484 zł/mkw.) oraz Olsztyn (10 930 zł/mkw.). Następnie cena drastycznie wzrasta – Mrągowo (13 054 zł/mkw.) i Mikołajki (26 848 zł/mkw.).

Oczywiście, ceny nieruchomości w Mikołajkach są atrakcyjne dla najbogatszych Polaków. Jednak dla tych, których własne mieszkanie w kurorcie jest poza zasięgiem finansowym, istnieje wiele innych opcji. Na przykład w Łodzi można kupić kawalerkę o powierzchni 29 mkw. na Polesiu za 269 tysięcy złotych, a w Gdańsku za metraż 27 mkw. trzeba zapłacić 362 tys. złotych. Mieszkania w Warszawie i Wrocławiu są najdroższe, gdzie najtańsze lokale (powierzchnia 35 mkw.) kosztują od 482 do 485 tysięcy złotych.

The real estate industry in Poland is experiencing high prices, with some locations even surpassing the rates in the capital city. According to data from the portal rynekpierwotny.pl, the most expensive location in the country is Świnoujście, where the cost per square meter is 28,000 złoty. Mikołajki comes in second place with an average price of nearly 27,000 złoty per square meter. Międzyzdroje takes the third spot with a price of 25,500 złoty per square meter. Meanwhile, the average price for a square meter of an apartment in Warsaw is 17,500 złoty.

Mikołajki, located in the Mazury region, is one of the most famous resorts in Poland. Currently, there are several prestigious investments underway in the most attractive areas directly by the lake. According to Łukasz Wróbel, the owner of the real estate agency New House in Olsztyn, these are investments of the highest premium standard.

The portal rynekpierwotny.pl also provides average prices per square meter of real estate in the Warmia and Mazury region. Kajkowo tops the list with a price of 6,283 złoty per square meter, followed by Ostróda (7,354 zł/m²), Ełk (8,386 zł/m²), Giżycko (9,456 zł/m²), Iława (10,484 zł/m²), and Olsztyn (10,930 zł/m²). Then the price significantly increases, with Mrągowo (13,054 zł/m²) and Mikołajki (26,848 zł/m²).

Of course, the real estate prices in Mikołajki are attractive only to the wealthiest Poles. However, for those who cannot afford their own property in the resort, there are many other options available. For example, in Łódź, a studio apartment with an area of 29 square meters in the Polesie district can be purchased for 269,000 złoty, while in Gdańsk, a 27-square-meter property can cost 362,000 złoty. Apartments in Warsaw and Wrocław are the most expensive, with the cheapest units (with an area of 35 square meters) ranging from 482,000 złoty to 485,000 złoty.