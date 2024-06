Twoje wyniki wyszukiwania

Rynek budowlany w Polsce stabilny, pomimo zaległych długów

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 24 czerwca, 2024 Miasto 0

Według prognoz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), wydatki inwestycyjne na drogi w Polsce utrzymają się na poziomie ponad 20 mld złotych w 2024 roku. W pierwszych pięciu miesiącach tego roku wydatki wzrosły o 20% w porównaniu do poprzedniego roku.

Ważnym punktem, który wymaga uwagi, jest zaległe zadłużenie firm budowlanych. Według danych BIG InfoMonitor, zaległe długi firm budowlanych zarejestrowane w kwietniu tego roku przekroczyły 490 mln złotych. Dotyczy to głównie firm zajmujących się wykończeniami, takimi jak producenci parkietów, kafli, farb czy tapet.

Stabilność cen mieszkań, pojawienie się nowych ofert wynajmu

Analitycy PKO Banku Polskiego prognozują, że wzrost średnich cen transakcyjnych mieszkań spadnie do 5-8% w okresie jednego roku, do I kwartału 2025 roku.

Liczba wyszukiwań mieszkań do wynajęcia nadal jest wysoka, choć w maju zanotowano pewien spadek liczby nowo dodanych ofert. Przeciętna kwota najmu wyniosła nieco ponad 3500 złotych, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca i roku.

Największymi trudnościami na rynku mieszkań do wynajęcia są Olsztyn, Trójmiasto i Rzeszów, gdzie baza dostępnych ofert najbardziej się kurczy. Niemniej jednak, w stosunku do ubiegłego roku liczba ofert wynajmu nadal jest większa o 12%.

Aktualności ze spółek budowlanych i nieruchomościowych

Wśród najważniejszych informacji dotyczących spółek budowlanych i nieruchomościowych, warto zaznaczyć, że spółka Atal przeznaczyła 259,29 mln złotych z zysku netto za 2023 rok na dywidendę.

Również firma Inpro zdecydowała o wypłacie dywidendy w wysokości 10,01 mln złotych na akcję.

W interesującej informacji, Mostostal Zabrze ogłosił, że złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Polwax.

W branży nieruchomościowej, Ronson Development zdecydował o przeznaczeniu 40,35 mln złotych z zysku netto za 2023 rok na dywidendę.

Stabilność na rynku budowlanym i nieruchomościowym

Podsumowując, mimo niektórych trudności związanych z zadłużeniem firm budowlanych, rynek budowlany i nieruchomościowy w Polsce utrzymuje stabilność. Przeprowadzane inwestycje w drogi są nadal wysokie, a ceny mieszkań są stabilne. Pomimo pewnych zmian na rynku wynajmu, popyt na mieszkania do wynajęcia nadal pozostaje wysoki.

