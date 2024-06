Twoje wyniki wyszukiwania

Stabilizacja na rynku budowy mieszkań w Polsce

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 24 czerwca, 2024 Miasto 0

Według nowych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), majowe statystyki dotyczące rozpoczęcia budowy mieszkań przez deweloperów w Polsce wskazują na stabilizację. W tym miesiącu rozpoczęto budowę 11,9 tysiąca mieszkań, co oznacza spadek o 5,2 procent w porównaniu z kwietniem, gdzie zanotowano nawet 20-procentowy spadek. Niemniej jednak, te liczby odzwierciedlają powrót do aktywności, która była obserwowana w drugiej połowie ubiegłego roku, zwłaszcza w lutym i marcu, które okazały się chwilową eksplozją na rynku.

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku firmy developerskie rozpoczęły budowę łącznie 66,5 tysiąca lokali, co stanowi wzrost o aż 70 procent w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy rynek nadal przeżywał letarg po kryzysie na rynku kredytów hipotecznych i oczekiwał na wprowadzenie programu „Bezpieczny Kredyt”, który wszedł w życie 1 lipca. Dopiero w drugiej połowie ubiegłego roku deweloperzy zaczęli łapać z tym inwestycjami. Niemniej jednak, pojawiają się obawy co do przyszłości programu „Na start”, który miał zastąpić program „Bezpieczny Kredyt” od tego roku. Dodatkowo, miesięczna sprzedaż mieszkań również maleje, co stanowi kolejne wyzwanie dla rynku.

Mimo że na rynku deweloperskim panuje pewne ochłodzenie nastrojów w zakresie rozpoczęcia nowych projektów, to ilość uzyskanych pozwoleń wciąż jest bardzo duża. W maju deweloperzy otrzymali zgodę na budowę prawie 17 tysiąca mieszkań, niemal taką samą ilość jak w kwietniu. Przez pierwsze pięć miesięcy roku wydano pozwolenia na budowę aż 69 tysięcy mieszkań, co stanowi wzrost o 41 procent w porównaniu do roku poprzedniego.

Należy również zauważyć, że inwestorzy indywidualni, zwłaszcza rodziny Kowalskich, coraz chętniej decydują się na budowę domów. W maju tego roku ruszyli z budową prawie 7,6 tysiąca domów, nieco więcej niż w kwietniu, utrzymując tym samym wyższy poziom aktywności w porównaniu do drugiej połowy zeszłego roku. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy roku Kowalscy rozpoczęli budowę 32,9 tysiąca domów, co stanowi wzrost o 14 procent w porównaniu do roku poprzedniego.

Cały artykuł można przeczytać pod tym linkiem.

Przewidywany wzrost rynku budowlanego w Polsce

Podczas gdy obecne statystyki pokazują pewne ochłodzenie rynku deweloperskiego, przewidywania na przyszłość wskazują na wzrost. Według raportu analizującego rynek budowlany w Polsce, prognozuje się, że w najbliższych latach będzie to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki kraju. Spodziewa się, że rosnące zamożność społeczeństwa, stabilna sytuacja gospodarcza i rosnące zapotrzebowanie na nowe mieszkania będą głównymi czynnikami napędzającymi ten wzrost.

Wzrost liczby domów budowanych przez deweloperów ma również wpływ na całą branżę budowlaną. Przedsiębiorstwa budowlane i dostawcy usług budowlanych prowadzą wiele projektów związanych z infrastrukturą mieszkaniową, takich jak drogi, instalacje wodno-kanalizacyjne, sieci energetyczne itp. Oczekuje się, że wraz z rozwojem rynku deweloperskiego, liczba zamówień dla firm budowlanych również wzrośnie.

Wyzwania branży deweloperskiej

Mimo optymistycznych perspektyw, branza deweloperska też staje przed pewnymi wyzwaniami. Jednym z nich jest rosnące oczekiwanie klientów co do jakości mieszkań oraz rosnące koszty budowy. Deweloperzy muszą dostosować się do tych nowych wymagań, co może wpływać na ich rentowność i zyski.

Kolejnym wyzwaniem jest konkurencja na rynku. Wraz z rosnącą liczbą projektów mieszkalnych, deweloperzy muszą konkurować o klientów. Budowanie unikalnego wizerunku marki i oferowanie dodatkowych korzyści dla klientów może stanowić kluczowy czynnik przyciągający nowych klientów.

Branża deweloperska jest również narażona na zmiany w regulacjach prawnych i polityce rządowej. Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących budownictwa, zmiany w polityce mieszkaniowej lub kredytowej mogą mieć wpływ na działalność firm developerskich i wymagać dostosowania do nowych warunków.

Podsumowanie

Rynek deweloperski w Polsce doświadcza stabilizacji po czasach letargu. Choć liczba mieszkań rozpoczynanych przez deweloperów maleje, nadal jest duże zainteresowanie budową mieszkań i domów. Prognozy na przyszłość wskazują na wzrost sektora deweloperskiego, choć branża staje również przed pewnymi wyzwaniami związanymi z jakością, konkurencją i zmianami regulacji prawnych.