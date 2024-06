Twoje wyniki wyszukiwania

Liczba mieszkań budowanych przez deweloperów w Polsce osiąga rekordowy poziom

Według danych GUS, deweloperzy w Polsce rozpoczęli budowę około 66,5 tys. nowych mieszkań w okresie styczeń-maj br., co stanowi wzrost o 70,1% w porównaniu do roku poprzedniego. Jest to drugi najlepszy wynik od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jednak, czy te pozytywne wyniki przekładają się na równie optymistyczną sytuację na rynku mieszkaniowym?

Ekspert portalu RynekPierwotny.pl, Jarosław Jędrzyński, wskazuje, że obecnie mamy do czynienia z procesem powrotu do rynkowej normalności. Ostatnie lata były pełne różnych bodźców wpływających na nierównowagę popytowo-podażową i wzrost cen mieszkań. Jednak teraz obserwujemy odbudowę oferty deweloperskiej, co przyczynia się do poprawy równowagi na rynku i zahamowania wzrostu cen nowych nieruchomości. Wzrasta również liczba promocji przez deweloperów, co jest dobrym znakiem dla rynku mieszkaniowego.

Dyrektor Sprzedaży Credipass, Tomasz Kosiba, dodaje, że aktualna sytuacja na rynku nieruchomości przyczynia się do stabilizacji cen na rynku pierwotnym. Zwiększona podaż mieszkań może w przyszłości prowadzić do obniżek cen i większej skłonności deweloperów do negocjacji. Jednak wysokie koszty finansowania kredytem hipotecznym odstraszają niektórych potencjalnych kupujących. Najbliższe miesiące będą okresem stabilizacji na rynku nieruchomości, pod warunkiem, że rząd i Rada Polityki Pieniężnej podejmą odpowiednie działania.

Chociaż rekordowe dane GUS wskazują na ożywienie na rynku budownictwa mieszkaniowego, pojawiło się również ryzyko, że intensywna aktywność inwestycyjna deweloperów może być tymczasowa, zwłaszcza z uwagi na niepewność związana z programem Kredyt #naStart. Również budujący prywatne domy zanotowali spadek w liczbie rozpoczętych budów. Warto więc obserwować, jak dalej będzie rozwijać się sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce.

