Nieruchomości w Zelowie dostępne na sprzedaż – sprawdź szczegóły

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 25 czerwca, 2024 Miasto 0

Gmina Zelów ogłosiła przetarg na sprzedaż ponad dwudziestu nieruchomości. Na liście znalazły się działki o różnym przeznaczeniu – zarówno pod zabudowę mieszkalną, jak i tereny uprawne. Przetarg odbędzie się 23 lipca w Urzędzie Miejskim w Zelowie.

Jedną z interesujących nieruchomości jest działka o powierzchni 0,0516 ha, zlokalizowana na terenie miasta. Cena wywoławcza wynosi ponad 43 tys. zł. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje niską zabudowę mieszkaniową oraz funkcję handlowo-usługową.

Kolejna nieruchomość znajduje się w Dąbrowie. Powierzchnia tej działki wynosi 0,19 ha, a cena wywoławcza to ponad 61 tys. zł. Plan zagospodarowania zakłada niską zabudowę mieszkalną, zagrodową lub usługowo-handlową.

Wypychów-Polesie to miejsce, w którym znajduje się kolejna nieruchomość. Jej powierzchnia wynosi 0,34 ha, a cena wywoławcza to 81,5 tys. zł. Działka ta przeznaczona jest pod niską zabudowę mieszkaniową, zagrodową oraz usługowo-handlową. Warto dodać, że terytorium, na którym się znajduje, należy do Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki.

Gmina chce również sprzedać pięć nieruchomości w Kolonii Kociszew. Powierzchnia tych działek sięga od blisko 3,6 ha do 0,82 ha, a ceny wahają się od 69 tys. zł do ponad 138 tys. zł. Większość z tych terenów to tereny upraw polowych i ogrodniczych z możliwością zabudowy siedliskowej. Jedna z działek natomiast ma przeznaczenie pod zabudowę jednorodzinną.

W miejscowości Bocianicha również znajdują się cztery nieruchomości oferowane na sprzedaż. Powierzchnia tych działek waha się od 0,03 ha do 0,080 ha. Najdroższa z nich została wyceniona na 2 880 zł, a najtańsza na 1 400 zł. Wszystkie działki to tereny upraw polowych z możliwością zabudowy siedliskowej. Część z nich może być nabyta tylko przez właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Na sprzedaż przeznaczono także dwie działki w Sromutce. Pierwsza składa się z czterech mniejszych nieruchomości o powierzchni od 0,11 ha do 0,48 ha, a jej cena to 36 tys. zł. Są to tereny trwałych użytków zielonych. Druga działka ma powierzchnię ponad 0,34 ha i jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową z możliwością nieuciążliwej działalności gospodarczej.

Miejscowość Faustynów również oferuje dwie nieruchomości na sprzedaż. Ich powierzchnia wynosi odpowiednio 0,25 ha i 0,34 ha, a ceny to 46 tys. zł i 25 tys. zł. Na tych działkach można zrealizować plany dotyczące niskiej zabudowy mieszkaniowej, a także funkcji usługowo-handlowych.

W Woli Pszczółeckiej znajduje się kolejna nieruchomość na liście sprzedaży. Jej powierzchnia to ponad 0,16 ha, a cena to ponad 52 tys. zł. Przeznaczenie tej działki to zabudowa mieszkaniowa.

W miejscowości Zabłoty można znaleźć dwie działki oferowane na sprzedaż. Przeznaczenie podstawowe to niska zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, a także funkcja usługowo-handlowa. Powierzchnia większej działki to 2,23 ha, a jej wartość to 121 tys. zł. Mniejsza działka ma powierzchnię 1,97 ha, a jej cena wynosi 75 tys. zł.

Na liście dostępnej nieruchomości znajdują się również trzy działki w Wygiełzowie. Są to tereny upraw polowych i ogrodniczych z możliwością zabudowy siedliskowej. Na dwóch działkach znajdują się również stanowiska archeologiczne. Powierzchnia tych działek wynosi 0,29 ha, 0,38 ha i 0,66 ha, a ceny to odpowiednio ponad 39 tys. zł, 53,5 tys. zł i 25 tys. zł.

Na koniec jest ostatnia nieruchomość w Kurów – Kurówku. Jej powierzchnia wynosi 2,16 ha, a cena to 187 tys. zł. Plan zagospodarowania przestrzennego określa ją jako tereny upraw polowych i ogrodniczych z możliwością zabudowy siedliskowej.

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem nieruchomości w Zelowie, szczegółowe informacje można znaleźć na stronie gminy lub w Urzędzie Miejskim w Zelowie. Znajdziesz tam więcej informacji na temat lokalizacji, cennika i warunków sprzedaży. To doskonała okazja, aby znaleźć swoje wymarzone miejsce!

The article discusses a tender for the sale of over twenty properties in Gmina Zelów. These properties include plots of land with various designated uses, such as residential and agricultural. The auction will take place on July 23rd at the Municipal Office in Zelów.

One interesting property on the list is a 0.0516-hectare plot located in the city. The starting price for this plot is over 43,000 PLN. The spatial development plan allows for low-density residential and commercial use.

Another property is located in Dąbrowa. This plot covers an area of 0.19 hectares, with a starting price of over 61,000 PLN. The spatial development plan allows for low-density residential, farmstead, or commercial use.

In Wypychów-Polesie, there is another property for sale. The area of this plot is 0.34 hectares, with a starting price of 81,500 PLN. The designated use for this plot is low-density residential, farmstead, and commercial. It is worth noting that the territory on which it is located belongs to the Protected Landscape of the Widawka Valley.

The municipality also intends to sell five properties in Kolonia Kociszew. The sizes of these plots range from nearly 3.6 hectares to 0.82 hectares, with prices ranging from 69,000 PLN to over 138,000 PLN. Most of these areas are agricultural and horticultural land with the possibility of residential construction. One of the plots is designated for single-family housing.

In the village of Bocianicha, there are also four properties available for sale. The sizes of these plots range from 0.03 hectares to 0.080 hectares. The most expensive one is priced at 2,880 PLN, while the cheapest is 1,400 PLN. All of these plots are agricultural land with the possibility of residential construction. Some of them can only be purchased by the owners of neighboring properties.

Two plots in Sromutka are also listed for sale. The first consists of four smaller properties ranging in size from 0.11 hectares to 0.48 hectares, with a price of 36,000 PLN. These are areas of permanent grasslands. The second plot has an area of over 0.34 hectares and is designated for residential, farmstead, and non-intrusive commercial use.

The village of Faustynów also offers two properties for sale. Their sizes are respectively 0.25 hectares and 0.34 hectares, with prices of 46,000 PLN and 25,000 PLN. The designated use for these plots includes low-density residential and commercial purposes.

In Wola Pszczółecka, there is another property on the sale list. It has an area of over 0.16 hectares, with a price of over 52,000 PLN. The designated use for this plot is residential.

In Zabłoty, two plots are available for sale. The primary designated use is low-density residential, farmstead, and commercial. The larger plot covers an area of 2.23 hectares, with a value of 121,000 PLN. The smaller plot has an area of 1.97 hectares, with a price of 75,000 PLN.

The list of available properties also includes three plots in Wygiełzów. These are agricultural and horticultural lands with the possibility of residential construction. Two of the plots also have archaeological sites. The sizes of these plots are 0.29 hectares, 0.38 hectares, and 0.66 hectares, with prices of over 39,000 PLN, 53,500 PLN, and 25,000 PLN respectively.

Lastly, in Kurów – Kurówek, there is one final property. It covers an area of 2.16 hectares, with a price of 187,000 PLN. The spatial development plan defines this area as agricultural and horticultural land with the possibility of residential construction.

If you are interested in purchasing properties in Zelów, detailed information can be found on the municipality’s website or at the Municipal Office in Zelów. There, you will find more information about the locations, price list, and sale conditions. This is an excellent opportunity to find your dream place!