Nowy budynek wielorodzinny przy ulicy Bydgoskiej 19 w Starym Fordonie

25 czerwca, 2024

Nowy budynek wielorodzinny przy ulicy Bydgoskiej 19 w Starym Fordonie zachwyca swoim wyglądem. Inwestycję przeprowadziła Spółdzielnia Mieszkaniowa „Komunalni”, która doskonale dopasowała się do charakterystycznego stylu uliczek tego obszaru. Prace rozpoczęły się w 2022 roku i zostały wykonane przez lokalną firmę PUBR.

Kamienica została wkomponowana w otoczenie Starego Fordonu, oferując 16 funkcjonalnych mieszkań na trzech kondygnacjach, wraz z dodatkowym poddaszem użytkowym. Powierzchnia najmniejszych lokali wynosi 30 metrów kwadratowych, podczas gdy największe nie przekraczają 60 metrów kwadratowych. Dodatkowo, część klientów miała możliwość zakupu indywidualnego garażu, z czego skorzystało sześć osób.

Ulica Bydgoska coraz bardziej staje się charakterystycznym elementem Starego Fordonu, a to nie tylko ze względu na odnowioną brukowaną nawierzchnię, ale również dzięki kamienicom zlokalizowanym wzdłuż niej. Dwa budynki przy ulicy Bydgoskiej 3 i 7 właśnie zmieniły właścicieli. Ceny wywoławcze wynosiły odpowiednio 230 i 145 tysięcy złotych.

Warto zaznaczyć, że nieruchomości znalazły nabywców w postaci osób prywatnych, które zadeklarowały zakup na cele własne. To kolejny dowód na rosnące zainteresowanie mieszkańców Starego Fordonu zakupem nieruchomości na tej historycznej ulicy.

The multi-family building located at 19 Bydgoska Street in Stary Fordon has been praised for its attractive appearance. The investment was carried out by the Housing Cooperative „Komunalni”, which perfectly matched the characteristic style of the streets in this area. The construction work began in 2022 and was done by a local company, PUBR.

The tenement house blends in with the surroundings of Stary Fordon and offers 16 functional apartments on three floors, along with an additional usable attic. The smallest units have an area of 30 square meters, while the largest ones do not exceed 60 square meters. Additionally, some customers had the opportunity to purchase individual garages, of which six people took advantage.

Bydgoska Street is becoming an increasingly characteristic element of Stary Fordon, not only because of its renovated cobblestone pavement but also due to the tenement houses located along it. Two buildings at Bydgoska Street 3 and 7 have just changed owners. The starting prices were 230 and 145 thousand Polish zloty respectively.

It is worth noting that the properties were acquired by private individuals who declared their purchase for personal use. This is another proof of the growing interest of Stary Fordon residents in buying properties on this historic street.

