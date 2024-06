Twoje wyniki wyszukiwania

Nowy lider Krajowego Zasobu Nieruchomości przejmuje stery

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 25 czerwca, 2024 Miasto 0

Decyzja o mianowaniu Łukasza Bałajewicza nowym liderem Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) jest owocem szczegółowego procesu konkursowego. Bałajewicz wyróżnił się jako kandydat z najwyższą oceną podczas badania przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą KZN.

Nowy lider, dotychczas pełniący funkcję doradcy Burmistrza Rafała Kukli oraz jego zastępcy, posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami i rozwoju regionalnym, co jest niezwykle ważne dla KZN jako kluczowej instytucji na polskim rynku nieruchomości.

Ministerstwo podkreśla znaczenie kompetentnego i transparentnego zarządzania sektorem nieruchomości państwowych, co ma bezpośredni wpływ na efektywność inwestycji publicznych oraz optymalne wykorzystanie zasobów. Rada Nadzorcza KZN wyraziła pełne poparcie dla kandydatury Bałajewicza, co przyczyniło się do jego nominacji.

Po ogłoszeniu tej decyzji, wielu współpracowników z branży oraz partnerów biznesowych KZN złożyło nowemu liderowi gratulacje i życzenia owocnej pracy. Łukasz Bałajewicz teraz stoi przed możliwością istotnego wpływu na kształtowanie przyszłości polskiego rynku nieruchomości jako lider KZN.

Nowa kadra kierownicza KZN wzbudza nadzieję na dalszy rozwój instytucji i jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału polskiego rynku nieruchomości. Wierzymy, że Łukasz Bałajewicz wniesie innowacyjne podejście i nowe pomysły do zarządzania, co przyczyni się do dalszego wzrostu KZN i korzyści dla całości gospodarki nieruchomościami w Polsce.

Źródło info: Krajowy Zasób Nieruchomości

The decision to appoint Łukasz Bałajewicz as the new leader of the Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) is the result of a detailed recruitment process. Bałajewicz stood out as the candidate with the highest rating during the evaluation conducted by the Supervisory Board of KZN.

As the former advisor to Mayor Rafał Kukla and his deputy, the new leader brings with him rich experience in property management and regional development, which is crucial for KZN as a key institution in the Polish real estate market.

The Ministry emphasizes the importance of competent and transparent management of state-owned real estate, which directly impacts the effectiveness of public investments and the optimal use of resources. The Supervisory Board of KZN expressed full support for Bałajewicz’s candidacy, which contributed to his nomination.

After the announcement of this decision, many colleagues from the industry and business partners of KZN congratulated the new leader and wished him success in his work. Łukasz Bałajewicz now stands before the opportunity to have a significant impact on shaping the future of the Polish real estate market as the leader of KZN.

The new management team of KZN raises hopes for further development of the institution and even better utilization of the potential of the Polish real estate market. We believe that Łukasz Bałajewicz will bring an innovative approach and new ideas to management, which will contribute to the continued growth of KZN and benefits for the entire real estate economy in Poland.

Source: Krajowy Zasób Nieruchomości