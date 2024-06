Twoje wyniki wyszukiwania

Spadek liczby nowych mieszkań wprowadzanych na rynek

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 25 czerwca, 2024 Miasto 0

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie styczeń-maj 2024 roku liczba mieszkań oddawanych do użytkowania spadła o 15,9% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Deweloperzy byli odpowiedzialni za 47 700 nowych mieszkań, co stanowiło o 6,4% mniej niż rok temu. Największy spadek odnotowano wśród inwestorów prywatnych, którzy wprowadzili do użytku 29,1 tys. mieszkań, czyli aż o 29,2% mniej niż rok wcześniej. Pozostałe formy budownictwa przyczyniły się do oddania łącznie 1,9 tys. mieszkań.

Jednak spadek ten może być tylko przejściowy. Według danych GUS, w pierwszych pięciu miesiącach 2024 roku rozpoczęto budowę 101,1 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 45,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Deweloperzy przystąpili do budowy 66,5 tys. mieszkań, co stanowi wzrost o 70,1% w porównaniu z rokiem wcześniejszym, natomiast inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 33,1 tys. mieszkań, co stanowi wzrost o 14,8%.

Ponadto, liczba wydanych pozwolenia lub zgłoszeń na budowę wyniosła 119,3 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 31,0% w porównaniu z rokiem poprzednim. Deweloperzy otrzymali najwięcej pozwoleń na budowę (85,0 tys., wzrost o 41,4% r/r), a inwestorzy indywidualni otrzymali 31,8 tys. (wzrost o 13,1%).

Analitycy zauważają, że deweloperzy mają coraz większe zainteresowanie uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wprowadzenie nowego programu rządowego wsparcia jest nadal nieznane, a duża cena mieszkań sprawia, że wielu osobom nie stać na własną nieruchomość nawet przy pomocy publicznej pomocy.

