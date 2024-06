Twoje wyniki wyszukiwania

Wraca normalność na rynku nieruchomości w Polsce – Ceny stabilizują się

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 25 czerwca, 2024 Miasto 0

Na rynku mieszkaniowym w Polsce zaczyna się stopniowo przywracać oczekiwana normalność po latach nieustabilizowanej sytuacji spowodowanej fluktuacjami popytu i podaży. Eksperci w raporcie HREIT zauważają, że deweloperzy odbudowują swoje portfele, które ostatnimi czasy zostały dramatycznie wykupione. Oprócz tego, banki coraz chętniej udzielają kredytów hipotecznych bez wsparcia rządowych programów dopłat.

Okres od 2020 do 2023 roku przyniósł wiele niepewności, od epidemii po wojny i trudności z dostępem do kredytów, co skutkowało ograniczeniem popytu na mieszkania lub jego wzrostem w przypadku niewystarczającej podaży.

W rezultacie ceny mieszkań rosły, a znane jest, że rzadko kiedy spadają. Niemniej jednak, obserwacje rynku wskazują, że w ostatnich miesiącach oferta mieszkań na sprzedaż staje się bardziej elastyczna, co może prowadzić do stabilizacji cen.

Inflacja również miała wpływ na ceny nieruchomości, podnosząc ogólny poziom cen w gospodarce, co przekładało się na wzrost płac i kosztów budowy nowych nieruchomości.

Historia jednak pokazuje, że ceny mieszkań potrafią spaść, choć zwykle czynią to niechętnie. Poprzednie korekty cen były mniej spektakularne niż wzrosty, co sugeruje, że duże spadki cen są mało prawdopodobne, chyba że dekoniunktura utrzymałaby się przez dłuższy czas.

Mimo to większość kupujących zachowuje zdrowy rozsądek, co widać po cenach transakcyjnych, które rosły w 2023 roku, ale nie tak szybko jak ceny ofertowe.

To wskazuje, że Polacy nie kupują nieruchomości za wszelką cenę. Nawet jeśli ceny miałyby spaść, nie nastąpiłoby to szybko, ponieważ długotrwała dekoniunktura musiałaby wpływać na spadki cen mieszkań. Jednak na razie nie wygląda na to, żeby miało to miejsce.

