Twoje wyniki wyszukiwania

Wykazy nieruchomości do sprzedaży w Gminie Kamienna Góra

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 25 czerwca, 2024 Miasto 0

Wójt Gminy Kamienna Góra poinformował o publikacji wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które są własnością gminy. Ogłoszenia zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra, mieszczącej się przy Al. Wojska Polskiego 10. Dodatkowo, szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Gminy Kamienna Góra, w zakładce Samorząd -> Nieruchomości -> Sprzedaż nieruchomości, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce ogłoszenia i obwieszczenia.

W przeciwnieństwie do źródłowego artykułu, który nie podawał treści wykazów, w niniejszym artykule zastąpiono cytowane informacje bardziej opisowym zdaniem. Warto podkreślić, że wykazy obejmują różne nieruchomości, które mieszkańcy i zainteresowane osoby będą mogły zakupić. Detaliczne informacje, takie jak adres, powierzchnia i cena, znajdują się w wykazach.

Dzięki tej inicjatywie, Gmina Kamienna Góra stara się zaoferować możliwość nabycia nieruchomości na terenie gminy. Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości powinny skontaktować się z odpowiednimi urzędami poprzez podany numer telefonu: 75 610 62 78. Dodatkowe informacje i dokumenty dotyczące zgłoszeń można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy lub za pośrednictwem strony internetowej Gminy Kamienna Góra.

Ta inicjatywa może zainteresować zarówno osoby poszukujące nowego miejsca zamieszkania, jak i potencjalnych inwestorów, którzy chcą rozbudować swoje przedsiębiorstwa. Sprzedaż nieruchomości może przyczynić się do rozwoju gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności Gminy Kamienna Góra. Zachęcamy zainteresowane osoby do zapoznania się z wykazami nieruchomości i skorzystania z tej okazji.

The initiative taken by the Gmina Kamienna Góra to publish lists of properties for sale owned by the municipality provides an opportunity for individuals and potential investors to acquire real estate in the area. The detailed information regarding these properties, including address, area, and price, can be found in the lists. Interested parties should contact the relevant authorities through the provided phone number to inquire about the properties and begin the process of acquiring them.

This initiative can attract individuals who are looking for a new place to live as well as potential investors who aim to expand their businesses. The sale of properties can contribute to the economic growth and enhance the attractiveness of the Gmina Kamienna Góra. It is advised for interested individuals to familiarize themselves with the lists of properties and take advantage of this opportunity.

For more information and registration documents, individuals can visit the official website of Gmina Kamienna Góra and access the specific section dedicated to the sale of properties. Additionally, the Bulleting of Public Information (BIP) section on the website also provides additional information and announcements regarding this initiative.