Budownictwo prefabrykowane: szansa dla polskiego rynku mieszkaniowego

26 czerwca, 2024

Budownictwo prefabrykowane to jedno z najgorętszych zagadnień na polskim rynku mieszkaniowym. Choć prefabrykacja jest nadal niszową technologią w kraju, jej potencjał zyskuje coraz większe uznanie, zwłaszcza w kontekście ekologii i efektywności energetycznej budownictwa. Fabryki produkcji prefabrykatów znajdują się w Polsce, jednak większość wytwarzanych komponentów trafia za granicę, przede wszystkim do Skandynawii i Niemiec.

Przykładem polskiej inwestycji w prefabrykację jest MOD21, firma będąca częścią koncernu Erbud. MOD21 zbudowała fabrykę modułów drewnianych pod Toruniem, która pierwotnie skierowana była na niemiecki rynek. Jednak obecnie firma rewiduje swoją strategię i zwraca uwagę także na polski rynek prefabrykacji.

Prezes MOD21, Bartosz Wiśniewski, zauważa, że rynek niemiecki oferuje lepsze warunki od polskiego. Technologia drewniana i modułowa stanowi tam już 10% wszystkich inwestycji budowlanych i osiąga wartość około 24 miliardów euro. Choć w Polsce jeszcze nie ma takiego zapotrzebowania, rośnie zainteresowanie inwestorów i biur architektonicznych tym sposobem budowy. Dział ofertowy, obsługujący rynek krajowy, działający od dwóch miesięcy, zauważył już pięć przetargów publicznych na inwestycje w technologii drewnianych modułów.

Rozwój budownictwa prefabrykowanego w Polsce może przynieść wiele korzyści. Technologia prefabrykacji umożliwia szybszą i bardziej ekonomiczną budowę, minimalizując koszty i czas realizacji projektów. Ponadto, prefabrykowane domy są bardziej energooszczędne i ekologiczne, co stanowi odpowiedź na wyzwania związane z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi.

Nadszedł czas, aby polski rynek budowlany dostrzegł potencjał prefabrykacji i wykorzystał go w pełni. Inwestycje w tego typu technologię mogą stać się koniecznością, aby sprostać wyzwaniom ekonomicznym i ekologicznym. Przełamanie obecnych barier i przyspieszenie rozwoju prefabrykacji to kluczowy krok w kierunku zrównoważonego rozwoju polskiego budownictwa mieszkaniowego.

The prefab construction industry in Poland is gaining recognition and popularity, especially in terms of ecological and energy-efficient building practices. Although still considered a niche technology in the country, prefab construction is becoming increasingly recognized for its potential benefits. While prefab components are manufactured in Poland, the majority of them are exported to countries like Scandinavia and Germany.

One example of a Polish investment in prefab construction is MOD21, a company that is part of the Erbud group. MOD21 has built a factory for wooden modules near Toruń, initially targeting the German market. However, the company is now revising its strategy and also focusing on the Polish prefab market.

MOD21’s CEO, Bartosz Wiśniewski, notes that the German market offers better conditions compared to the Polish market. Wooden and modular technology already accounts for 10% of all construction investments in Germany, amounting to around 24 billion euros. Although the demand in Poland is not currently as high, there is growing interest from investors and architectural firms in this construction method. The company’s domestic sales department, operational for two months, has already observed five public tenders for projects involving wooden modules.

The development of prefab construction in Poland can bring numerous benefits. Prefabrication technology allows for faster and more cost-effective construction, minimizing project costs and time. Additionally, prefab homes are more energy-efficient and environmentally friendly, addressing the challenges related to environmental protection and climate change.

It is time for the Polish construction market to recognize the potential of prefab construction and fully leverage it. Investments in this technology may become a necessity to meet the economic and environmental challenges. Breaking down existing barriers and accelerating the development of prefab construction is a crucial step towards sustainable development in the Polish housing construction industry.

