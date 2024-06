Twoje wyniki wyszukiwania

Ciągle rosnące ceny nowych mieszkań w Polsce

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 26 czerwca, 2024 Miasto 0

Ceny nowych mieszkań w największych siedmiu miastach Polski w maju wzrosły średnio o 1 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem – wynika z danych portalu RynekPierwotny.pl. Największe wzrosty odnotowano we Wrocławiu i Trójmieście, odpowiednio o 3 i 2 proc., podczas gdy w Warszawie i Poznaniu ceny pozostały stabilne.

Niezmienność cen mieszkań w Warszawie i Poznaniu odzwierciedla ich wysoki poziom – 17,6 tys. zł za 1 metr kwadratowy w Warszawie i 13,1 tys. zł w Poznaniu. Marek Wielgo, ekspert z portalu RynekPierwotny.pl, zauważa także, że ceny mieszkań w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii utrzymują się na stabilnym poziomie od trzech miesięcy.

Jednak rynek mieszkań w Polsce nie jest łatwy dla przeciętnego Kowalskiego. Dwie portale, RynekPierwotny.pl i Rankomat.pl, zbadali, jakie kredyty mieszkaniowe mogą otrzymać przeciętnie zarabiający Polacy. Badanie zakładało, że 30-letni singiel zarabia 6 tys. zł netto i ma oszczędności na wkład własny w wysokości 20 proc. kosztów zakupu mieszkania. Wynika z tego, że w maju statystyczny singiel mógł pożyczyć od banku 381,5 tys. zł – o około 7,5 tys. zł więcej niż w kwietniu.

Jednak oferta gotowych mieszkań w Polsce jest niewielka. Z powodu nadal wysokiego popytu w stosunku do podaży, trudno jest znaleźć gotowe lokale, zwłaszcza w miastach takich jak Kraków, Warszawa czy Wrocław. Deweloperzy mają bardzo mało gotowych mieszkań na sprzedaż, większość lokali jest sprzedawana na etapie budowy.

Takie wnioski płyną z badań przeprowadzonych przez serwis Dompress.pl. Choć rynek nieruchomości w Polsce jest rozwijający się, znalezienie gotowego mieszkania w atrakcyjnej lokalizacji staje się coraz większym wyzwaniem.

The real estate market in Poland has seen an average increase of 1% in the prices of new apartments in the seven largest cities in the country in May, compared to the previous month, according to data from the RynekPierwotny.pl portal. The highest increases were recorded in Wrocław and Trójmiasto, with 3% and 2% respectively, while prices remained stable in Warsaw and Poznań.

The stability of housing prices in Warsaw and Poznań reflects their high level, with prices of 17,600 złoty per square meter in Warsaw and 13,100 złoty in Poznań. Marek Wielgo, an expert from the RynekPierwotny.pl portal, also notes that housing prices in the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia have remained stable for the past three months.

However, the housing market in Poland is not easy for the average person. Two portals, RynekPierwotny.pl and Rankomat.pl, have conducted a study on the mortgage loans that the average earning Poles can obtain. The study assumed that a 30-year-old single person earns a net salary of 6,000 złoty and has savings for a down payment amounting to 20% of the purchase price of the apartment. As a result, in May, the average single person could borrow 381,500 złoty from the bank, which is about 7,500 złoty more than in April.

However, the supply of ready-made apartments in Poland is limited. Due to the still high demand compared to supply, it is difficult to find ready-made properties, especially in cities such as Kraków, Warsaw, or Wrocław. Developers have very few ready-made apartments for sale, with the majority of properties being sold during the construction phase.

These findings come from research conducted by the Dompress.pl website. Although the real estate market in Poland is growing, finding a ready-made apartment in an attractive location is becoming an increasingly greater challenge.

For more information on the real estate market in Poland, you can visit the RynekPierwotny.pl and Dompress.pl websites.