Twoje wyniki wyszukiwania

Liczba wprowadzeń mieszkań w Polsce ulega zmianom w wyniku nowych trendów

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 26 czerwca, 2024 Miasto 0

Według Polskiego Związku Firm Deweloperskich, liczba wprowadzeń mieszkań w Polsce ma się ustabilizować na poziomie 10 tysięcy miesięcznie, jednak nowe trendy mogą wpłynąć na tę sytuację. Choć od lutego zauważalny jest spadek sprzedaży lokali, to ostatnio obserwuje się również zmniejszenie liczby rezerwacji. Zainteresowanie klientów zakupem mieszkania maleje, co jest widoczne w spadku liczby wniosków kredytowych rejestrowanych przez BIK.

Dodatkowo, niepewność związana z potencjalnym wprowadzeniem programu Kredyt na Start oraz sprzeczne informacje z obozu rządzącego powodują, że inwestorzy zachowują duże rezerwy. Polski Związek Firm Deweloperskich sugeruje, że tegoroczne szczyty w liczbie wprowadzeń mieszkań mogą już być za nami, a w kolejnych miesiącach sytuacja ta ma się wyhamować, osiągając poziom 10 tysięcy nowych lokali miesięcznie.

Związek podkreśla jednak, że możliwe zmiany w trendzie wpływu na ilość nowych budów mogą nadejść wraz z obniżką stóp procentowych lub wprowadzeniem programu Kredyt na Start. Obecnie standardowe kredyty hipoteczne są uważane za drogie przez potencjalnych nabywców. Oczekując na uruchomienie nowego programu dopłat, klienci poszukują alternatywnych rozwiązań do drogich mieszkań.

Jednym z nowych trendów jest powrót do budowy domów, co częściowo wynika również ze spadku cen materiałów budowlanych. W związku z tym, sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce może ulec zmianie, a inwestorzy oraz nabywcy mieszkań będą musieli dostosować się do nowych warunków. Przyszłe miesiące pokażą, jak te trendy wpłyną na rynek i czy prognoza PZFD dotycząca stabilizacji liczby wprowadzeń mieszkań na poziomie 10 tysięcy miesięcznie się sprawdzi.

Według Polskiego Związku Firm Deweloperskich, polski rynek nieruchomości może być obecnie wystawiony na wiele niepewności i wyzwań. Choć liczba wprowadzeń mieszkań ma się ustabilizować na poziomie 10 tysięcy miesięcznie, istnieją czynniki, które mogą wpłynąć na tę sytuację.

Jednym z głównych problemów jest spadek sprzedaży lokali, którego można było zaobserwować od lutego. Jednak ostatnio zauważa się również zmniejszenie się liczby rezerwacji. Zainteresowanie klientów kupnem mieszkań maleje, co jest widoczne w spadku liczby wniosków kredytowych rejestrowanych przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Dodatkowo, niepewność związana z potencjalnym wprowadzeniem programu Kredyt na Start oraz sprzeczne informacje z obozu rządzącego powodują, że inwestorzy zachowują duże rezerwy. W obecnej sytuacji nie jest jasne, jak te czynniki wpłyną na rynek nieruchomości.

Polski Związek Firm Deweloperskich sugeruje, że liczba nowych wprowadzeń mieszkań w tym roku może już osiągnąć szczyt, z prognozą, że w kolejnych miesiącach sytuacja ta się wyhamuje. Jednak związek podkreśla, że można oczekiwać zmian w trendzie, szczególnie jeśli zostaną wprowadzone obniżki stóp procentowych lub program Kredyt na Start.

Obecnie standardowe kredyty hipoteczne są uważane za drogie przez potencjalnych nabywców. Oczekując na wprowadzenie nowego programu dopłat, klienci szukają alternatywnych rozwiązań do drogich mieszkań. Dlatego możliwe jest, że obniżki stóp procentowych lub program Kredyt na Start mogą wpłynąć na wzrost zainteresowania zakupem mieszkań.

Jednym z nowych trendów, który obserwuje się na rynku nieruchomości, jest powrót do budowy domów. Część osób decyduje się na budowę własnego domu zamiast kupna mieszkania. Spadek cen materiałów budowlanych może być jednym z czynników, które wpływają na tę decyzję.

W związku z tym, sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce może ulec zmianie, a inwestorzy oraz nabywcy mieszkań będą musieli dostosować się do nowych warunków. Przyszłe miesiące pokażą, jak te trendy wpłyną na rynek i czy prognoza Polskiego Związku Firm Deweloperskich dotycząca stabilizacji liczby wprowadzeń mieszkań na poziomie 10 tysięcy miesięcznie się sprawdzi.

Related links:

Polski Związek Firm Deweloperskich (Polish Union of Developer Companies)