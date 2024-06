Twoje wyniki wyszukiwania

Nowy etap budowy Osiedla Spravii na warszawskim Mokotowie – unikalne połączenie elegancji i przytulności

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 26 czerwca, 2024 Miasto 0

W przyszłości Osiedle Spravii na warszawskim Mokotowie zostanie rozbudowane o nowy etap, który przyniesie mieszkańcom jeszcze więcej atrakcyjnych opcji. Ósma odsłona, nazwana Wiślanym Mokotowem, oraz kameralna strefa willowa, z pewnością zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów.

W ramach ósmego etapu budowy powstaną trzy niewysokie budynki, których elewacje będą harmonijnie współgrać z wcześniejszymi częściami osiedla. Iwona Pasterska, kierownik warszawskiego biura sprzedaży Spravii, podkreśla, że w tym etapie powstanie 88 mieszkań, z których większość będzie posiadała balkon lub ogródek. Metraże mieszkań zaczynają się od 40 m², zapewniając przestrzeń i wygodę.

W części willowej Osiedla Spravii zaplanowano dwa 3-piętrowe budynki z 40 ekskluzywnymi apartamentami. Zależało nam na stworzeniu kameralnej i estetycznej przestrzeni, dlatego zdecydowaliśmy się na klasyczną i ponadczasową paletę kolorów. Dodatkowo, lamele w kolorze drewna i częściowo szklane balustrady balkonów nadadzą budynkom lekkości i unikalnego charakteru. Chcieliśmy, aby również hole wejściowe były urządzone w sposób wyjątkowy i zapierający dech w piersiach – mówi Iwona Pasterska.

Jednak to nie wszystko, co oferuje nowy etap osiedla. Zielony teren wewnętrzny zostanie udekorowany trawami, bylinami i krzewami, tworząc wspaniały willowy ogród. Mnogość gatunków zapewni piękno przez cały rok i będzie zachwycać mieszkańców. Za projekt architektoniczny odpowiedzialna jest renomowana pracownia Europrojekt Architekci, a przekazanie mieszkań przewidziane jest na sierpień 2026 roku.

Jeśli interesujesz się inwestycjami w Warszawie, śledź nas na bieżąco na Facebooku lub pisz do nas na adres [email protected], aby mieć dostęp do najnowszych wiadomości.

In addition to the expansion of the Osiedle Spravii development in Warsaw’s Mokotów district, there are several industry-related factors that should be considered. The real estate industry in Warsaw has been experiencing significant growth in recent years, with an increasing demand for residential properties. This can be attributed to factors such as a growing population, urbanization, and a stable economy. As a result, there has been a surge in construction projects and property development in the city.

According to market forecasts, the demand for residential properties in Warsaw is expected to remain strong in the coming years. The Mokotów district, where the Osiedle Spravii development is located, is particularly attractive to homebuyers due to its convenient location and well-developed infrastructure. The district offers a combination of residential, commercial, and recreational amenities, making it an ideal choice for individuals and families looking for a high quality of life.

However, there are also some challenges and issues related to the real estate industry in Warsaw. One of the main challenges is the shortage of available land for development. This scarcity has led to increased competition among developers, driving up property prices. Additionally, there is a need for sustainable and environmentally-friendly construction practices, as well as the implementation of effective urban planning strategies to ensure the harmonious growth and development of the city.

For more information about the real estate industry in Warsaw and the latest news and updates on projects like the Osiedle Spravii development, you can follow Nowa Warszawa on Facebook or reach out to their editorial team at [email protected].

Related links:

– Nowa Warszawa

– Warszawa.pl

– PwC Poland