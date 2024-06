Twoje wyniki wyszukiwania

Nowy zarząd Krajowego Zasobu Nieruchomości

26 czerwca, 2024

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej powołało Łukasza Bałajewicza na stanowisko prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) po odwołaniu poprzedniego zarządu z powodu skandalu obyczajowego. Bałajewicz zdobył najwyższą ocenę w konkursie przeprowadzonym przez radę nadzorczą KZN i jego kandydatura została rekomendowana przez tę radę.

Krajowy Zasób Nieruchomości, który powstał 7 lat temu, ma wiele ważnych zadań, takich jak zarządzanie nieruchomościami w jego posiadaniu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, inwestycje mieszkaniowe oraz tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych.

Nowy prezes KZN, Łukasz Bałajewicz, jest radcą prawnym i absolwentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada on doświadczenie zarówno w zarządzaniu podmiotami prowadzącymi działalność medyczną, jak i w pracy w kancelarii prawnej. Był również zastępcą burmistrza miasta Gorlice w Małopolsce.

Ważne jest, że minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, podjęła działania w celu rozwiązania problemu skandalu obyczajowego w KZN i powołała nowego prezesa, aby zabezpieczyć dalsze funkcjonowanie tego państwowego podmiotu. Jest to krok w kierunku odbudowania zaufania do instytucji publicznych i zapewnienia uczciwości oraz etyki w sferze administracji.

Poprzedni zarząd został odwołany, gdy pracownicy KZN ujawnili „skrajnie nieobyczajne sytuacje” w urzędzie, w których władze wykorzystywały swoje służbowe stanowiska do niedopuszczalnych zachowań. Odpowiednie środki muszą zostać podjęte, aby zapewnić, że takie incydenty nie będą się powtarzać, a osoby odpowiedzialne za złamanie zasad etycznego postępowania zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.

The real estate industry in Poland has been experiencing significant growth in recent years. According to market forecasts, this trend is expected to continue in the coming years, driven by factors such as the increasing demand for housing, favorable government policies, and economic stability. The Krajowy Zasob Nieruchomości (KZN), as the national real estate fund, plays a crucial role in managing properties and creating conditions for increased housing accessibility.

With the appointment of Łukasz Bałajewicz as the new president of KZN, there is hope for improved governance and ethical practices in the organization. Bałajewicz’s legal background and experience in both the medical sector and legal profession make him well-equipped to tackle the challenges faced by KZN. His previous role as deputy mayor in the city of Gorlice also demonstrates his understanding of municipal governance.

The scandal that led to the dismissal of the previous management of KZN has highlighted the need for stronger ethical standards and accountability within public institutions. The actions taken by Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz to address the issue and appoint a new president indicate a commitment to rebuilding trust and ensuring integrity in public administration.

It is important for the new leadership of KZN to take the necessary steps to prevent similar incidents from occurring in the future. This may involve implementing stricter codes of conduct, conducting regular ethics training for employees, and establishing mechanisms for reporting and addressing misconduct. By doing so, KZN can safeguard its reputation and fulfill its mandate effectively.

