Projekt ustawy przeciwko spekulacji na rynku nieruchomości

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 26 czerwca, 2024 Miasto 0

W środę 26 czerwca Sejm zajął się parlamentarnym projektem mającym na celu ograniczenie spekulacji na rynku nieruchomości. Projekt ten zakłada wprowadzenie dodatkowego podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w przypadku sprzedaży mieszkań w krótkim czasie od ich zakupu.

Projekt, którego autorem jest frakcja lewicowa, kładzie nacisk na przypadki, w których nieruchomości są sprzedawane w ciągu roku od ich zakupu. W takich sytuacjach stawka podatku wyniosłaby 10 proc., w porównaniu do obecnych 2 proc. Jednakże, zgodnie z projektem, stawka podatku stopniowo by się zmniejszała, obniżając się do 6 proc. w przypadku sprzedaży mieszkania przed upływem dwóch lat od zakupu oraz do 4 proc., jeśli sprzedaż nastąpiłaby przed upływem trzech lat.

Dodatkowo, w projekcie zaproponowano wprowadzenie dodatkowego podatku dla właścicieli nieruchomości, którzy kupują trzeci lub kolejny lokal mieszkalny w ciągu pięciu lat od zakupu pierwszego mieszkania. Zakup trzeciej nieruchomości wiązałby się z dodatkowym opodatkowaniem w wysokości 3 proc. W przypadku czwartego mieszkania byłoby to 4 proc., a piątego i kolejnych – 5 proc. Przepisy przewidują, że zmiany w podatkach miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

Projekt ten ma na celu ograniczenie spekulacji na rynku nieruchomości, zwłaszcza tych związanymi z praktyką „flippingu”. „Flipping” oznacza kupno nieruchomości po cenie niższej od wartości rynkowej, a następnie szybką sprzedaż po remoncie lub przebudowie, z zamiarem osiągnięcia jak najwyższej ceny. Frakcja lewicowa argumentuje, że taka działalność negatywnie wpływa na osoby, które poszukują mieszkań na własny użytek, ponieważ często tracą oni możliwość zakupu na rzecz spekulantów.

Projekt ten ma na celu wprowadzenie rozwiązań, które pomogą zabezpieczyć rynek nieruchomości przed nadmierną spekulacją i zapewnić większe szanse dla osób, które szukają mieszkania do zamieszkania.

The proposed project aims to tackle speculation in the real estate market by introducing an additional tax on civil law transactions (PCC) for the sale of properties within a short period of time after purchase. The project, authored by the left-wing fraction, focuses on cases where properties are sold within a year of their purchase. In such situations, the tax rate would be increased to 10 percent, compared to the current rate of 2 percent.

According to the project, the tax rate would gradually decrease to 6 percent if the sale of the property occurred within two years of purchase, and to 4 percent if sold within three years. Additionally, the project proposes the introduction of an additional tax for property owners who buy a third or subsequent residential property within five years of their first purchase. The purchase of a third property would be subject to an additional tax of 3 percent, 4 percent for the fourth property, and 5 percent for the fifth and subsequent properties. The provisions of the project state that the tax changes would come into effect from January 1, 2025.

The aim of this project is to limit speculation in the real estate market, particularly those associated with the practice of „flipping”. „Flipping” refers to buying properties at a price lower than the market value and quickly selling them after renovation or reconstruction, with the intention of achieving the highest possible price. The left-wing fraction argues that such activities have a negative impact on individuals who are looking to buy homes for their own use, as they often lose out to speculators.

The project seeks to introduce measures that will help protect the real estate market from excessive speculation and provide greater opportunities for individuals in search of homes for residential purposes. To further explore this topic, you can visit the main website of the Ministry of Finance of Poland: Ministry of Finance.