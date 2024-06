Twoje wyniki wyszukiwania

Rynek nieruchomości w Polsce: dynamiczny wzrost i atrakcyjność dla inwestorów

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 26 czerwca, 2024 Miasto 0

Polski rynek nieruchomości wyróżnia się jako jeden z najbardziej dynamicznych w Europie, oferując duży potencjał inwestycyjny. Pomimo trudności makroekonomicznych, liczba nowych mieszkań oddanych do użytku w Polsce w 2023 roku była jedną z najwyższych w Europie. Zdaniem Shragi Weismana, CEO Aurec Home, analiza cen mieszkań na europejskim rynku nieruchomości pokazuje, że ceny w stolicy Polski wzrosły o ponad 20% w ciągu ostatniego roku. Warszawa przewyższa już ceny mieszkań w takich stolicach jak Bruksela, Budapeszt czy Ateny.

W tym cenowym obrazie rynku nieruchomości w Europie, Polska nadal oferuje relatywnie przystępne ceny mieszkań w porównaniu do krajów Europy Zachodniej. Ceny zakupu nieruchomości są niższe niż w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii. To sprawia, że polski rynek nieruchomości jest atrakcyjny zarówno dla inwestorów, jak i dla młodych rodzin poszukujących pierwszego mieszkania.

W ostatnich latach widoczny jest nie tylko wzrost cen nieruchomości, ale także napływ kapitału zagranicznego oraz rozwój infrastruktury, które znacząco wpływają na atrakcyjność Polski dla inwestorów. Obserwujemy również zwiększony popyt obcokrajowców na polskie mieszkania, co świadczy o inwestycyjnym zainteresowaniu rynkiem mieszkaniowym z oczekiwaniem wysokiej stopy zwrotu z najmu i wzrostu cen w przyszłości.

Aurec Home, będący częścią międzynarodowej grupy kapitałowej Aurec Capital, zauważa zwiększoną liczbę rezerwacji i sprzedaży mieszkań w swoich warszawskich inwestycjach, takich jak Miasteczko Jutrzenki i Fabrica Ursus. Mieszkania z tych nowoczesnych i ekologicznych osiedli cieszą się zainteresowaniem zarówno polskich rodzin, jak i inwestorów zagranicznych.

Podsumowując, polski rynek nieruchomości prezentuje się dynamicznie i atrakcyjnie w porównaniu do innych rynków europejskich. Oferuje relatywnie przystępne ceny mieszkań oraz perspektywę inwestycyjną. Nie tylko rosnące ceny, ale także napływ kapitału zagranicznego i rozwój infrastruktury przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności Polski dla inwestorów.

The Polish real estate market stands out as one of the most dynamic in Europe, offering significant investment potential. Despite macroeconomic difficulties, the number of new apartments completed in Poland in 2023 was one of the highest in Europe. According to Shragi Weisman, CEO of Aurec Home, an analysis of housing prices in the European real estate market shows that prices in the Polish capital have risen by over 20% in the last year. Warsaw now surpasses apartment prices in capitals such as Brussels, Budapest, and Athens.

In this pricing landscape of the European real estate market, Poland still offers relatively affordable housing compared to Western European countries. Property purchase prices are lower than in Germany, France, or the United Kingdom. This makes the Polish real estate market attractive to both investors and young families looking for their first home.

In recent years, we have not only seen an increase in property prices but also an influx of foreign capital and infrastructure development, which significantly impact Poland’s attractiveness to investors. There is also an increased demand from foreigners for Polish apartments, indicating investment interest in the housing market with expectations of high rental yields and price growth in the future.

Aurec Home, a part of the international capital group Aurec Capital, has noticed an increased number of reservations and sales in its Warsaw investments, such as Miasteczko Jutrzenki and Fabrica Ursus. Apartments in these modern and eco-friendly developments are attracting interest from both Polish families and foreign investors.

In conclusion, the Polish real estate market presents itself as dynamic and attractive compared to other European markets. It offers relatively affordable housing prices and investment prospects. Not only the rising prices but also the influx of foreign capital and infrastructure development contribute to the growing attractiveness of Poland for investors.