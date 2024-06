Twoje wyniki wyszukiwania

KKR wkracza na rynek nieruchomości wart 2,1 mld dolarów

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 27 czerwca, 2024 Miasto 0

KKR, renomowana firma inwestycyjna, ogłosiła swoje nowe przedsięwzięcie – nabycie portfela nieruchomości wartości 2,1 miliarda dolarów. Portfel ten, pochodzący od dewelopera Quarterra Multifamily, składa się z 18 różnorodnych aktywów, rozlokowanych na terenie kilku stanów USA.

Warto zwrócić uwagę, że portfel ten składa się z aż 5200 jednostek mieszkalnych, rozlokowanych na kluczowych rynkach nieruchomości m.in. Kalifornii, Waszyngtonie, Florydzie, Teksasie czy Kolorado. To strategiczne przejęcie podkreśla wiarę KKR w perspektywy sektora mieszkaniowego, zwłaszcza na rynkach charakteryzujących się dużym popytem na nieruchomości wynajmowane.

Obecnie rynek nieruchomości komercyjnych, szczególnie sektor biurowy, boryka się z poważnym spowolnieniem, które jest najsilniejsze od czasu kryzysu finansowego w latach 2007-2009. Jednak pożyczkodawcy pozabankowi odnoszą się do przyszłości z optymizmem, wierząc, że najgorsze jest już za nimi. Justin Pattner, dyrektor KKR ds. kapitału nieruchomościowego w obu Amerykach, wyraził swoje pozytywne nastawienie do obecnego klimatu inwestycyjnego, sugerując, że trendy na rynkach nieruchomości komercyjnych powoli słabną, tworząc korzystne warunki dla nowych inwestycji.

Aby efektywnie zarządzać nowo nabytymi aktywami, KKR zawarło partnerstwa z czołowymi operatorami nieruchomości wielorodzinnych, takimi jak Carter-Haston, MG Properties i Dalan Real Estate. Ta współpraca ma na celu wykorzystanie wiedzy każdego partnera oraz lokalnej wiedzy rynkowej w celu skutecznego zarządzania nieruchomościami i zwiększania ich wartości.

Nabycie tego portfela stanowi istotny krok strategiczny dla KKR, poszerzając ich portfolio o wysokiej jakości nieruchomości mieszkalne na rynkach o dużym potencjale. Zważywszy na ożywienie rynku, inwestycja KKR może przynieść znaczne zyski dzięki korzystnym lokalizacjom i silnym partnerstwom operacyjnym. Dzięki posiadaniu 5200 jednostek mieszkalnych w kluczowych stanach i współpracy z renomowanymi operatorami nieruchomości, KKR jest świetnie przygotowane do działania na ożywającym się rynku nieruchomości i generowania atrakcyjnych zysków dla swoich inwestorów.

The acquisition of the $2.1 billion real estate portfolio by KKR highlights the company’s belief in the prospects of the residential sector, especially in markets with high demand for rental properties. The portfolio, consisting of 18 diverse assets spread across several states in the USA, includes a total of 5,200 residential units. The key real estate markets covered in this acquisition include California, Washington, Florida, Texas, and Colorado.

Currently, the commercial real estate market, particularly the office sector, is experiencing a significant slowdown, which is said to be the most severe since the 2007-2009 financial crisis. However, non-bank lenders remain optimistic about the future, believing that the worst is already behind them. Justin Pattner, Managing Director of Real Estate Capital at KKR for the Americas, expressed his positive outlook on the current investment climate, suggesting that the trends in the commercial real estate markets are slowly weakening, creating favorable conditions for new investments.

To effectively manage the newly acquired assets, KKR has entered into partnerships with leading multi-family property operators such as Carter-Haston, MG Properties, and Dalan Real Estate. This collaboration aims to leverage the expertise of each partner and their local market knowledge to efficiently manage the properties and enhance their value.

The acquisition of this portfolio represents a significant strategic move for KKR, expanding their portfolio to include high-quality residential properties in markets with significant potential. Given the resurgence in the market, KKR’s investment has the potential to generate substantial profits through favorable locations and strong operational partnerships. With 5,200 residential units in key states and collaboration with renowned property operators, KKR is well-positioned to capitalize on the rebounding real estate market and generate attractive returns for its investors.