Kontrole nieruchomości dotyczące ścieków – nowe wyzwania dla pracowników urzędu

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 28 czerwca, 2024 Miasto 0

Od 1 lipca 2024 roku pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej tutejszego urzędu będą odpowiedzialni za prowadzenie kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ta nowa inicjatywa ma na celu zapewnienie przestrzegania regulacji dotyczących gospodarki ściekowej i ochrony środowiska.

W ramach tych kontroli, pracownicy będą skrupulatnie sprawdzać umowy oraz dokumenty potwierdzające uiszczanie opłat za wywóz nieczystości ciekłych. Ważne jest, aby mieszkańcy dostarczyli rachunki potwierdzające regularność wywozu ścieków, zamiast polegania na jednym pojedynczym dokumencie.

Aby ułatwić proces, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej zorganizował specjalną procedurę, w której mieszkańcy różnych dzielnic będą mieli określony termin na przedłożenie wymaganych dokumentów. Przykładowo, mieszkańcy KOPACZOWA, PORAJOWA i SIENIAWKI mają czas do 15 lipca 2024 roku, podczas gdy mieszkańcy Bogatyni, DZIAŁOSZYNA i POSADY mają czas do 15 sierpnia 2024 roku. Inne dzielnice mają różne, odpowiednio dopasowane terminy na dostarczenie wymaganych dokumentów.

Ważne jest, aby osoby nieposiadające podpisanych umów na wywóz ścieków bezzwłocznie podjęły działania w celu uregulowania tej sprawy. Należy również zgłosić posiadanie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni do gminnej ewidencji.

Należy pamiętać, że istnieje wiele programów wsparcia finansowanego z budżetu gminy, które mają na celu ochronę środowiska. Te programy oferują dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację zbiorników bezodpływowych oraz wykonanie systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystywania wód opadowych. Dodatkowo, zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą być likwidowane poprzez przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej.

Ta inicjatywa stanowi ważny krok w zapewnieniu czystszego i bardziej zrównoważonego środowiska w naszej gminie. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w tym procesie i przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących gospodarki ściekowej.

The initiative discussed in the article focuses on the enforcement of regulations regarding sewage management and environmental protection. Starting from July 1, 2024, employees of the Department of Environmental Protection and Municipal Economy will be responsible for conducting inspections of properties equipped with cesspools or on-site wastewater treatment plants.

To ensure compliance with sewage management regulations, the employees will carefully check agreements and documents confirming the payment of fees for liquid waste removal. It is important for residents to provide bills that confirm the regularity of sewage disposal, instead of relying on a single document.

To facilitate the process, the Department of Environmental Protection and Municipal Economy has organized a special procedure in which residents from different districts will have a specified deadline to submit the required documents. For example, residents of KOPACZOWA, PORAJOWA, and SIENIAWKI have until July 15, 2024, while residents of Bogatynia, DZIAŁOSZYNA, and POSADA have until August 15, 2024. Other districts have different, appropriately tailored deadlines for submitting the necessary documents.

It is important for individuals who do not have signed agreements for sewage disposal to take immediate action to resolve this matter. It is also necessary to report the possession of a cesspool or on-site wastewater treatment plant to the municipal registry.

It should be noted that there are several support programs funded by the municipal budget aimed at environmental protection. These programs offer grants for the construction of on-site wastewater treatment plants, modernization of cesspools, and the establishment of rainwater collection systems for economic use. Additionally, cesspools and on-site wastewater treatment plants can be eliminated by connecting them to the sanitary sewer system.

This initiative represents an important step towards ensuring a cleaner and more sustainable environment in our municipality. We encourage all residents to actively participate in this process and comply with all sewage management regulations.