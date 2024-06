Twoje wyniki wyszukiwania

Balkon jako oaza relaksu – latem wzrasta popularność przyjaznych przestrzeni na zewnątrz

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 29 czerwca, 2024 Miasto 0

Według danych opublikowanych przez Otodom, balkon od kilku lat jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na decyzję o zakupie mieszkania. W maju 2021 roku, użytkownicy serwisu częściej niż jakiekolwiek inne udogodnienie związane z mieszkaniem, poszukiwali własności z balkonem – o aż 55%. Garaże, które zajmują drugie miejsce w popularności, były wymieniane o około połowę rzadziej, a ogródki – dwukrotnie rzadziej.

W przypadku osób, które szukają mieszkania do wynajęcia, dostęp do garażu jest nieco ważniejszy od balkonu, chociaż ten ostatni wciąż przewyższa popularnością zarówno ogródki, jak i windy. Latem, wraz z nadejściem wakacji, wzrasta zainteresowanie balkonami ze strony potencjalnych najemców. To w lipcu najwięcej osób poszukuje mieszkań z takim udogodnieniem.

W ostatnim czasie balkony stały się dla wielu osób popularnym przedłużeniem salonu. Coraz więcej osób decyduje się na aranżację przestrzeni na balkonie jako miejsca do relaksu, zamiast traktować go jedynie jako dodatkową przestrzeń do przechowywania rzeczy czy suszarnię. Sandra Kubów, założycielka grupy Balkoning, która zgromadziła prawie 100 tysięcy członków na Facebooku, mówi: „Latem balkony stały się w ostatnim czasie bardzo popularnym przedłużeniem salonu. Powiększa się liczba osób, które zamiast traktować swój balkon jako dodatkowe miejsce do przechowywania rzeczy czy suszarnię, postanawia tę przestrzeń zaaranżować w strefę relaksu.” To potwierdza, że balkon może pełnić rolę oazy relaksu i odpoczynku w ciepłe letnie dni.

Wnioskiem jest więc to, że niezależnie od tego, czy jesteśmy w trakcie poszukiwania mieszkania do wynajęcia czy do zakupu, warto zwrócić uwagę na obecność balkonu. To miejsce, w którym można odpocząć i cieszyć się świeżym powietrzem bez konieczności opuszczania własnego lokum.

The demand for apartments with balconies has been steadily increasing in recent years, according to data published by Otodom. In May 2021, users of the platform were more likely to search for properties with balconies than any other housing amenity, accounting for a significant 55% of searches. Garages, which ranked second in popularity, were mentioned about half as frequently, while gardens were mentioned twice as rarely.

For individuals searching for rental apartments, access to a garage is slightly more important than a balcony, although the latter still surpasses both gardens and elevators in popularity. During the summer months, especially with the arrival of vacations, interest in balconies from potential renters tends to increase. July sees the highest number of people searching for apartments with this feature.

In recent times, balconies have become a popular extension of the living room for many individuals. More and more people are choosing to arrange their balconies as relaxing spaces, rather than simply using them for storage or as laundry areas. Sandra Kubów, the founder of the Balkoning Facebook group, which has amassed nearly 100,000 members, explains, „Balconies have recently become a very popular extension of the living room during the summer. The number of people who decide to transform their balconies into relaxation zones, instead of treating them as additional storage or drying areas, is growing.” This confirms that balconies can serve as oases of relaxation and rest during warm summer days.

In conclusion, whether we are in the process of searching for a rental apartment or considering a purchase, it is worth paying attention to the presence of a balcony. It is a place where one can relax and enjoy fresh air without leaving the comfort of their own home.