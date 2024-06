Twoje wyniki wyszukiwania

Banki udzielają coraz mniej kredytów na nieruchomości mieszkaniowe

Banki udzieliły w maju kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 5.747 mln zł, co oznacza spadek w porównaniu z kwietniem, kiedy udzielono kredytów o wartości 6.606 mln zł, wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Jest to zaskakująca zmiana, biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na mieszkania.

Upadek tego sektora na rynku kredytowym jest widoczny również na długoterminową skalę. W maju 2023 roku banki udzieliły kredytów na nieruchomości mieszkaniowe w Polsce za 3.877 mln zł, co stanowi ogromny spadek w porównaniu do kwietnia tego samego roku.

Analizując dane dotyczące kredytów udzielonych w okresie styczeń-maj, możemy zauważyć jeszcze bardziej przytłaczający spadek w wartości kredytów na nieruchomości mieszkaniowe. Banki udzieliły w tym okresie kredytów o wartości 39.481 mln zł, co jest zaledwie ułamkiem tego, co zarejestrowano w analogicznym okresie w 2023 roku, gdy udzielono kredytów o wartości 14.230 mln zł.

Niewątpliwie, ta tendencja może być wynikiem ogólnego spowolnienia na rynku nieruchomości, które jest związane z różnymi czynnikami takimi jak zmiany ekonomiczne, polityczne czy społeczne. Niemniej jednak, ważne jest, aby te dane zostały dokładnie zbadane, aby zrozumieć pełny obraz sytuacji na rynku kredytowym i wpływ, jaki ma to na sektor nieruchomości mieszkaniowych.

