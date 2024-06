Twoje wyniki wyszukiwania

Develia nabywa nieruchomość w Gdańsku za 26 mln zł

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 29 czerwca, 2024 Miasto 0

Develia, jeden z wiodących deweloperów w Polsce, ogłosił zawarcie umowy zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,26 ha w Gdańsku. Transakcja opiewa na kwotę 26 mln zł netto (31,98 mln zł brutto).

Nabyta nieruchomość stała się podstawą planowanego projektu inwestycyjnego, który obejmie budowę około 128 nowoczesnych mieszkań. Deweloper zamierza zrealizować nową, wielorodzinną zabudowę, która będzie odpowiadać potrzebom rynku mieszkaniowego.

Gdańsk, jako jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się miast w Polsce, przyciąga inwestorów z branży nieruchomości. Develia postanowiła włączyć się do tego ekscytującego trendu, oferując przyszłym mieszkańcom wysokiej jakości mieszkania w doskonałej lokalizacji.

Warto podkreślić, że Develia ma bogate doświadczenie w branży deweloperskiej, realizując z sukcesem projekty mieszkaniowe i komercyjne na terenie kilku dużych polskich miast. Firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 roku i należy do prestiżowego indeksu mWIG40.

Planowane rozpoczęcie sprzedaży mieszkań w ramach tego projektu inwestycyjnego przewidziane jest na czwarty kwartał 2025 roku. Oczekuje się, że oferta Develii spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony klientów, którzy poszukują nowoczesnych, funkcjonalnych mieszkań w atrakcyjnej lokalizacji.

Transakcja zakupu nieruchomości w Gdańsku stanowi kolejny krok w rozwoju Develii jako jednego z głównych graczy na rynku nieruchomości. Firma kontynuuje swoją misję dostarczania innowacyjnych i wysokiej jakości rozwiązań mieszkaniowych, które spełniają oczekiwania klientów.

Develia, one of the leading developers in Poland, has announced the purchase of a perpetual usufruct right to a property measuring 0.26 hectares in Gdańsk. The transaction is valued at PLN 26 million net (PLN 31.98 million gross).

The acquired property will serve as the basis for a planned investment project that will involve the construction of approximately 128 modern apartments. The developer aims to realize a new, multi-family development that will cater to the needs of the housing market.

Gdańsk, as one of the most dynamically developing cities in Poland, attracts real estate investors. Develia has decided to participate in this exciting trend by offering future residents high-quality apartments in an excellent location.

It is worth noting that Develia has extensive experience in the development industry, successfully carrying out residential and commercial projects in several major Polish cities. The company has been listed on the Warsaw Stock Exchange since 2007 and is part of the prestigious mWIG40 index.

The planned start of apartment sales for this investment project is scheduled for the fourth quarter of 2025. It is expected that Develia’s offering will generate significant interest from customers who are seeking modern, functional apartments in an attractive location.

The property purchase transaction in Gdańsk marks another step in Develia’s development as one of the key players in the real estate market. The company continues its mission of delivering innovative and high-quality housing solutions that meet customer expectations.

