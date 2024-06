Twoje wyniki wyszukiwania

Nowa droga rowerowa w Warszawie – inwestycja przyszłości

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 29 czerwca, 2024 Miasto 0

Warszawa kontynuuje rozwój swojej infrastruktury rowerowej, a najnowszy projekt inwestycyjny to przebudowa ulicy Andersa. Umowa na realizację tego kluczowego odcinka dla śródmiejskiej sieci rowerowej właśnie została podpisana przez warszawski Zarząd Dróg Miejskich (ZDM).

Prace wykonawcze powierzono warszawskiej firmie Wegarten, która zaoferowała najkorzystniejszą cenę za zadanie – 31,8 mln złotych. Oferta ta jest niższa od zakładanej kwoty w kosztorysie. Przetarg przewidywał formułę „zaprojektuj i wybuduj”. Firma Wegarten będzie opracowywać dokumentację budowlaną i wykonawczą na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, a następnie przystąpi do prac w terenie. Termin realizacji prac został ustalony na 20 miesięcy od podpisania umowy, co oznacza, że prace będą trwały w latach 2024-25.

Ta inwestycja stanowi kolejny etap rozbudowy „kręgosłupa” infrastruktury rowerowej w centrum miasta. Po oddaniu najnowszego odcinka drogi rowerowej na ulicy Marszałkowskiej wraz z placem Bankowym, przedstawiono szczegółowy plan rozbudowy tej trasy. Pełny potencjał trasy zostanie osiągnięty po przedłużeniu jej na północ, aby zapewnić dojazd rowerowy z Żoliborza, a nawet z Bielan, do Nowego Centrum Warszawy.

Podpisana umowa dotyczy odcinka ulicy Andersa, który rozciąga się od rejonu Dworca Gdańskiego do skrzyżowania z ulicą Nowolipki. Jednocześnie trwają prace projektowe nad drugim etapem trasy, tj. od ulicy Nowolipki przez rejon stacji metra Ratusz-Arsenał, aż do połączenia z placem Bankowym. Planowane jest również dalsze przedłużenie trasy wzdłuż ulicy Mickiewicza wraz z placem Wilsona. Razem stanowią one 3 kilometry międzydzielnicowej trasy prowadzącej do Śródmieścia.

Pierwszy etap inwestycji przewiduje budowę asfaltowej dwukierunkowej trasy rowerowej o długości 1,2 kilometra. Trasa ta będzie łączyć się z istniejącymi odcinkami drogi rowerowej, takimi jak: wiadukt nad torami kolejowymi, pasy rowerowe na ulicy Dawidowskiego, Bonifraterskiej, Międzyparkowej, oraz drogi dla rowerów na ulicach Anielewicza, Świętojerskiej i Nowolipki. W ramach realizacji tego zadania przewidziano także przebudowę skrzyżowań z przestarzałą sygnalizacją świetlną.

Ważnym aspektem tej inwestycji jest troska o zieleń w okolicy. Droga rowerowa zostanie wydzielona z jezdni wzdłuż zachodniej strony ulicy Andersa, minimalizując ingerencję w drzewa rosnące wzdłuż muranowskich szpalerów. Projekt uwzględnia także dodatkowe działania mające na celu odtworzenie zielonych przestrzeni, takie jak usuwanie powierzchni zabetonowanych czy rozszerzenie biologicznie czynnej powierzchni wzdłuż szpaleru drzew na ulicy Świętojerskiej.

Umowa przewiduje również dwa mniejsze dodatki, tj. przedłużenie istniejących pasów rowerowych na ulicy Bonifraterskiej (odcinek Międzyparkowa-Sapieżyńska) oraz budowę krótkiego fragmentu drogi rowerowej na wschodniej stronie ulicy Andersa od skrzyżowania z ulicą Świętojerską do włączenia w ulicę Długą, przy wejściu do stacji metra.

Ta inwestycja ma na celu poprawę dostępności dla rowerzystów w stolicy Polski. Projekty tego rodzaju są krokiem w kierunku tworzenia bardziej przyjaznej i zrównoważonej przestrzeni miejskiej, jednocześnie promując aktywny i ekologiczny sposób podróżowania.

The development of cycling infrastructure in Warsaw continues with the latest investment project, the reconstruction of Andersa Street. The agreement for the implementation of this key section for the city center cycling network has just been signed by the Warsaw Municipal Road Authority (ZDM).

The construction work has been entrusted to the Warsaw company Wegarten, which offered the most favorable price for the task – 31.8 million PLN. This offer is lower than the estimated cost. The tender included the „design and build” formula. Wegarten will develop the construction documentation based on the approved traffic organization project and then proceed with the work in the field. The completion date for the work has been set to 20 months from the signing of the agreement, meaning that the construction will take place in 2024-25.

This investment represents another stage of the expansion of the cycling infrastructure „backbone” in the city center. After the completion of the latest section of the bike path on Marszałkowska Street with Bank Square, a detailed plan for the expansion of this route has been presented. The full potential of the route will be achieved by extending it to the north to provide access from Żoliborz, and even from Bielany, to the new center of Warsaw.

The signed agreement concerns the section of Andersa Street that stretches from the Gdański Railway Station area to the intersection with Nowolipki Street. At the same time, design work is underway for the second stage of the route, from Nowolipki Street through the Ratusz-Arsenał metro station area to the connection with Bank Square. Further extension of the route along Mickiewicza Street with Wilson Square is also planned. Together, they form a 3-kilometer interdistrict route leading to the city center.

The first stage of the investment project involves the construction of a 1.2-kilometer asphalt two-way bicycle path. This route will connect with existing sections of the bike path, such as the viaduct over the railway tracks, bike lanes on Dawidowskiego, Bonifraterska, Międzyparkowa streets, and bike lanes on Anielewicza, Świętojerska, and Nowolipki streets. The implementation of this task also includes the reconstruction of intersections with outdated traffic lights.

An important aspect of this investment is the concern for greenery in the area. The bike path will be separated from the roadway along the western side of Andersa Street, minimizing interference with the trees growing along the muranów tree-lined boulevards. The project also includes additional actions aimed at restoring green spaces, such as removing concrete surfaces and expanding the biologically active area along the tree-lined boulevard on Świętojerska Street.

The agreement also includes two smaller additions, namely the extension of existing bike lanes on Bonifraterska Street (between Międzyparkowa and Sapieżyńska) and the construction of a short section of bike path on the eastern side of Andersa Street from the intersection with Świętojerska Street to the junction with Długa Street, at the entrance to the metro station.

This investment aims to improve accessibility for cyclists in the Polish capital. Projects of this kind are a step towards creating a more friendly and sustainable urban environment, while promoting active and ecological methods of transportation.

