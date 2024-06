Twoje wyniki wyszukiwania

Nowoczesne mieszkanie z bliskością natury – Vista Wawer

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 29 czerwca, 2024 Miasto 0

GH Development, belgijski deweloper, prezentuje swoją czwartą inwestycję mieszkaniową na warszawskim rynku. Projekt „Vista Wawer” to kameralny budynek mieszkalny, znajdujący się przy ulicy Tytoniowej 20, na granicy dwóch dzielnic – Wawra i Pragi Południe.

W ramach inwestycji „Vista Wawer” powstanie 80 mieszkań o różnych metrażach, od 27 do 78 mkw., z funkcjonalnymi układami pomieszczeń, od jednopokojowych do czteropokojowych. Deweloper zadbał o to, aby każde mieszkanie miało balkon, a lokale na parterze będą miały przestronne ogródki o powierzchni nawet do 150 m kw. Na terenie budynku znajdować się będzie także podziemny parking, miejsca postojowe na powierzchni oraz komórki lokatorskie. Dodatkowo na parterze zaplanowano 3 lokale handlowo-usługowe.

„Vista Wawer” położona jest w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej, zapewniających łatwe połączenia z innymi częściami miasta, oraz blisko trasy wyjazdowej z Warszawy (S8). Jednak to nie wszystko, co ta lokalizacja ma do zaoferowania. Nieruchomość sąsiaduje z Parkiem im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika”, gdzie można spacerować, biegać i relaksować się w otoczeniu natury. W pobliżu znajduje się także Rezerwat Olszynka Grochowska, serce Pragi Południe.

Michał Szałajko, odpowiedzialny za sprzedaż i marketing w GH Development, powiedział: „Rozpoczęliśmy sprzedaż naszej najnowszej inwestycji w Warszawie – 'Vista Wawer’. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy poszukują mieszkania w pobliżu natury, w lokalizacji umożliwiającej łatwy dostęp do udogodnień miasta. Obecnie przygotowujemy się do uruchomienia budowy.”

GH Development ma również w planach realizację kolejnych projektów mieszkaniowych na swoich gruntach w Warszawie. Deweloper planuje zbudować ponad 2 tys. lokali w 6 różnych lokalizacjach. „Vista Wawer” to tylko jeden z wielu projektów, które dostarczą nowoczesne mieszkania w atrakcyjnych lokalizacjach, blisko natury.

GH Development, a Belgian developer, is presenting its fourth residential investment in the Warsaw market. The „Vista Wawer” project is a small residential building located at 20 Tytoniowa Street, on the border of two districts – Wawer and Praga Południe.

Within the „Vista Wawer” investment, 80 apartments of various sizes will be created, ranging from 27 to 78 square meters, with functional room layouts, from one-room to four-room apartments. The developer has made sure that each apartment has a balcony, and the ground floor units will have spacious gardens of up to 150 square meters. The building will also have an underground parking lot, surface parking spaces, and storage units for residents. Additionally, three commercial-service premises are planned on the ground floor.

„Vista Wawer” is located near public transport stops, providing easy connections to other parts of the city, and is also close to the Warsaw exit route (S8). However, that is not all that this location has to offer. The property is adjacent to the Park of Colonel Jan Szypowski „Leśnik”, where one can walk, run, and relax in a natural environment. The Olszynka Grochowska Reserve, the heart of Praga Południe, is also nearby.

Michał Szałajko, responsible for sales and marketing at GH Development, said: „We have started selling our latest investment in Warsaw – 'Vista Wawer’. It is an ideal solution for those looking for a home close to nature, in a location that allows easy access to city amenities. We are currently preparing for the start of construction.”

GH Development also plans to implement further residential projects on its own land in Warsaw. The developer plans to build over 2,000 units in six different locations. „Vista Wawer” is just one of many projects that will provide modern apartments in attractive locations close to nature.

For more information about GH Development and their projects, visit their official website here.