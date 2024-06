Twoje wyniki wyszukiwania

Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w Warszawie nadal staje na przeszkodach

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 29 czerwca, 2024 Miasto 0

Prezeska Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK), Renata Tomusiak, niezmiennie podkreśla ogrom inwestycji, jakie spółka zrealizowała w różnych częściach miasta. Przez lata, w dzielnicach Wawer i Białołęka, wybudowano setki kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej. Nakłady finansowe na te inwestycje sięgają wielu milionów złotych. Warto podkreślić, że MPWiK utrzymuje się z własnych przychodów, bez korzystania z miejskich dotacji, co sprawia, że spółka ma realne zainteresowanie rozbudową sieci i kooperacji z nowymi odbiorcami usług.

Niemniej jednak istnieje spora liczba punktów adresowych w Warszawie, które nadal nie są podłączone do miejskiej kanalizacji, choć infrastruktura jest już gotowa. Przeszkodą w rozwoju sieci są dwa kluczowe czynniki. Po pierwsze, część właścicieli gruntów odmawia zgody na przeprowadzenie infrastruktury przez swoje działki. Ta sytuacja zmusza MPWiK do poszukiwania alternatywnych, często droższych i bardziej czasochłonnych rozwiązań. Po drugie, istnieje także niechęć części mieszkańców do przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Zamiast cytatów z prezeski MPWiK, warto zauważyć, że nowa infrastruktura kanalizacyjna w Warszawie potrzebuje większej współpracy między spółką a właścicielami gruntów oraz mieszkańcami. Dzięki temu możliwe będzie przyłączenie wszystkich nieruchomości do miejskiego systemu kanalizacyjnego, co pozwoli na skuteczniejsze i bardziej efektywne korzystanie z infrastruktury oraz ochronę środowiska.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej to wyzwanie, które wymaga wspólnego wysiłku i długoterminowej strategii. W zainteresowaniu MPWiK leży jak najszersza rozbudowa sieci, a dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości korzyść z korzystania z miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej.

The article discusses the investments made by the Municipal Water and Sewage Company (MPWiK) in Warsaw, specifically in the construction of new sewer networks in different parts of the city, such as Wawer and Białołęka districts. These investments have involved the construction of hundreds of kilometers of new infrastructure, with financial expenditures amounting to millions of złotych. It is worth noting that MPWiK is financially self-sufficient and does not rely on municipal subsidies, which gives the company a genuine interest in expanding its network and cooperating with new service recipients.

However, despite the existing infrastructure, there is still a significant number of addresses in Warsaw that are not yet connected to the municipal sewage system. Two key factors hinder the development of the network. Firstly, some landowners refuse to grant permission for the infrastructure to be installed on their properties. This situation forces MPWiK to seek alternative, often more expensive and time-consuming solutions. Secondly, there is also reluctance among some residents to connect to the existing sewage network.

Instead of quotes from the MPWiK president, it is worth noting that the new sewer infrastructure in Warsaw requires greater collaboration between the company, landowners, and residents. This cooperation is necessary to ensure that all properties are connected to the municipal sewer system, enabling more efficient and effective use of the infrastructure while also protecting the environment.

Expanding the sewer network is a challenge that requires joint efforts and a long-term strategy. MPWiK is interested in expanding the network as widely as possible, while residents and property owners benefit from utilizing the municipal sewage infrastructure.