Rynek mieszkaniowy w Polsce: Spadek zainteresowania kredytami hipotecznymi i oczekiwanie na nowe programy rządowe

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 29 czerwca, 2024 Miasto 0

Według najnowszych danych opublikowanych przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK), w maju ‘24 roku liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych w Polsce spadła o około 9,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Banki udzieliły blisko 15 tysięcy kredytów o łącznej wartości 6,21 miliarda złotych. Średnia kwota udzielonych kredytów wyniosła 414,4 tysiąca złotych, co stanowi wzrost o 13,2% w porównaniu do roku poprzedniego.

Zaskakujące jest jednak mniejsze zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi, zwłaszcza dotyczącymi mieszkań w przedziale cenowym do 500 tysięcy złotych. Według danych portalu Otodom, w porównaniu do maja 2023 roku, liczba wyszukiwań takich mieszkań spadła o 7%. Istnieje przypuszczenie, że to oczekiwanie na nowe programy rządowe, takie jak preferencyjne kredyty czy dopłaty, wpływa na takie zachowanie klientów. Część potencjalnych nabywców wstrzymuje się z zakupem, nawet jeśli mają zdolność kredytową, aby skorzystać z ewentualnych korzyści oferowanych przez nowe programy.

Dodatkowo, dostępność mieszkań w danym budżecie również ma wpływ na decyzję klientów. Na rynku wtórnym, aż 77% ofert mieszkań o cenie do 500 tysięcy złotych dotyczy mieszkań w starym budownictwie, co może oznaczać konieczność przeprowadzenia remontu. Ponadto, większość ofert nie posiada windy, balkonu czy klimatyzacji.

Podsumowując, rynek mieszkaniowy w Polsce doświadcza spadku zainteresowania kredytami hipotecznymi. Klienci oczekują na nowe programy rządowe, które mogą oferować preferencyjne warunki finansowe i dopłaty. Ponadto, dostępność mieszkań w określonym budżecie również wpływa na decyzje klientów. Rynek deweloperski jest monitorowany przez potencjalnych nabywców, którzy wstrzymują się z zakupem, oczekując na korzystne warunki.

