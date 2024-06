Twoje wyniki wyszukiwania

Nie każdy może wyciąć drzewo

Zgodnie z przepisami prawa o ochronie przyrody, aby usunąć drzewo lub krzew z nieruchomości, posiadacz musi najpierw uzyskać zgodę od właściciela. Dopiero po uzyskaniu takiej zgody można złożyć wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu. Decyzję w tej sprawie podejmuje organ administracyjny, taki jak wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W przypadku usunięcia drzewa bez wymaganego zezwolenia, organ może nałożyć karę administracyjną.

Zgoda na usunięcie drzewa – kto może złożyć wniosek?

Zgodnie z prawem, do złożenia wniosku o usunięcie drzewa mają prawo posiadacze nieruchomości, ale tylko pod warunkiem uzyskania zgody od właściciela. Istnieją jednak wyjątki od tego obowiązku, na przykład dla spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej z zarządem powierzonym bezpośrednio przez właścicieli, zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa, użytkownika wieczystego oraz posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym statusie prawnym.

Jak złożyć wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa?

Przepisy określają, że wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu należy złożyć do organu administracji, takiego jak wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy usunięcie dotyczy terenu wpisanego do rejestru zabytków, wówczas właściwy organ to wojewódzki konserwator zabytków. Wnioskodawca musi również spełnić pewne wymogi formalne, takie jak podanie nazwy gatunku drzewa lub krzewu, średnicy pnia, powierzchni, z której drzewo zostanie usunięte, miejscowości, powodu i terminu usunięcia, oraz informacji, czy jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W jakich sytuacjach można uzyskać zezwolenie na wycinkę?

W niektórych sytuacjach uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzewa może wymagać konsultacji z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska lub dyrektorem parku narodowego. Istnieje również możliwość uzyskania zezwolenia na wycinkę w celu zrealizowania inwestycji, ale wtedy wymagane jest pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, które koliduje z drzewami objętymi zezwoleniem.

Decyzja o wydaniu zezwolenia – uznaniowość urzędnika

Decyzja dotycząca wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zależy od uznania urzędnika. Nie ma ustalonych przesłanek, które muszą być spełnione w celu wydania takiego zezwolenia. Organ administracyjny musi rozważyć, które rozwiązanie jest najbardziej odpowiednie dla danej sytuacji, uwzględniając ochronę przyrody i interes wnioskodawcy.

