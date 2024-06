Twoje wyniki wyszukiwania

Budowa pomostu nad jeziorem – wymiary i przepisy

30 czerwca, 2024

Budowa pomostu nad jeziorem może być możliwa, ale musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pomost o odpowiednich wymiarach może być wykonany bez konieczności uzyskiwania pozwolenia, jedynie wymaga zgłoszenia.

Zgodnie z przepisami, pomost o szerokości nieprzekraczającej 3 metrów i całkowitej długości do 25 metrów, mierzonej od korony pomostu do dna akwenu, może być zrealizowany na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego. W przypadku pomostów o większych wymiarach lub innych specyficznych parametrach, konieczne jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia.

Aby zrealizować budowę pomostu, należy zgłosić jej plany do odpowiednich organów. W przypadku wód śródlądowych jest to minister infrastruktury. W zgłoszeniu powinna znaleźć się propozycja rozgraniczenia działki oraz mapki ewidencyjne. Koszt takiego wniosku wynosi 10 zł. Jeśli osoba działa w imieniu innej osoby, istnieje również opłata skarbowa w wysokości 17 zł od pełnomocnictwa.

Ważne jest również, aby pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów dotyczących odległości od linii brzegowej. Zgodnie z obowiązującym prawem wodnym, grodzenie działek nad jeziorem jest zabronione w odległości mniejszej niż 1,5 metra od linii brzegu. Zakaz ten ma na celu zapewnienie dostępu do jeziora w sytuacjach zagrożenia lub w trakcie akcji ratowniczych.

Wnioskując, budowa pomostu nad jeziorem jest możliwa, ale musi być przeprowadzona zgodnie z przepisami. Odpowiednie zgłoszenie wodnoprawne lub pozwolenie muszą zostać uzyskane, a odległość od linii brzegowej musi być przestrzegana.

The construction of a pier over a lake can be possible, but it must be carried out in accordance with the applicable regulations. A pier with appropriate dimensions can be constructed without the need for a permit, only requiring a notification.

According to regulations, a pier with a width not exceeding 3 meters and a total length of up to 25 meters, measured from the crown of the pier to the bottom of the water body, can be realized based on a water law notification. However, for piers with larger dimensions or other specific parameters, obtaining the appropriate permit is necessary.

To carry out the construction of a pier, the plans must be submitted to the relevant authorities. In the case of inland waters, this would be the Ministry of Infrastructure. The notification should include a proposal for delineating the plot and cadastral maps. The cost of such an application is 10 PLN. If a person is acting on behalf of another person, there is also a treasury fee of 17 PLN for a power of attorney.

It is also important to remember to comply with the regulations regarding the distance from the shoreline. According to the current water law, fencing off plots of land by the lake is prohibited within a distance less than 1.5 meters from the shoreline. This prohibition aims to ensure access to the lake in emergency situations or during rescue operations.

In conclusion, the construction of a pier over a lake is possible, but it must be carried out in accordance with the regulations. The appropriate water law notification or permit must be obtained, and the distance from the shoreline must be respected.

