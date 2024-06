Twoje wyniki wyszukiwania

Kosmiczne ceny mieszkań nad polskim morzem

30 czerwca, 2024

Niektórzy mogliby sądzić, że najdroższe nowe mieszkania znajdują się w Warszawie lub Krakowie. Jednakże, okazuje się, że ceny tzw. wakacyjnych apartamentów w nadmorskich miejscowościach przewyższają znacznie te w popularnych górskich kurortach. Jest to paradoksalne, biorąc pod uwagę, że nieruchomości w górach są rentowne przez cały rok, podczas gdy sezon nad morzem trwa tylko 4 razy krócej.

Pomimo tego faktu, coraz więcej osób decyduje się na zakup wakacyjnych nieruchomości na południu Europy, gdzie ceny są znacznie bardziej przystępne. Powodów tak wysokich cen nad polskim morzem jest wiele, takich jak duże zapotrzebowanie w stosunku do podaży, wysokie koszty materiałów budowlanych i robocizny, a także ograniczona dostępność gruntów.

Oferowane mieszkania wakacyjne to nie zwykłe mieszkania – kluczowa jest ich lokalizacja, która bezpośrednio wpływa na cenę. Apartamenty muszą mieć wyjątkowe położenie, na przykład bezpośrednio nad jeziorem lub w pierwszej linii brzegowej przy morzu – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Według danych z serwisu RynekPierwotny.pl, ceny nieruchomości wakacyjnych na polskim wybrzeżu, w górach i na Mazurach są znacznie wyższe niż typowe ceny mieszkań w dużych miastach. Miejscowości takie jak Świnoujście, Mikołajki i Międzyzdroje zajmują pozycje w pierwszej dziesiątce najdroższych lokalizacji, przewyższając nawet ceny w Gdańsku i Krakowie.

Droższe ceny mieszkań wakacyjnych wynikają przede wszystkim z możliwości podziwiania pięknych krajobrazów. Warto zaznaczyć, że wszystkie ceny dotyczą nowych nieruchomości na etapie budowy, do których należy doliczyć koszty wykończenia i wyposażenia.

Jeśli ktoś poszukuje tańszych mieszkań nad morzem, warto zainteresować się ofertami deweloperów budujących na obrzeżach miast, gdzie ceny mogą być znacznie bardziej przystępne. Na przykład w Gdańsku można znaleźć mieszkania z ceną poniżej 10 tys. zł za metr kwadratowy w dzielnicach takich jak Orunia Górna-Gdańsk Południe, Ujeścisko-Łostowice czy Jasień.

Niezależnie od tego, jak wysokie są ceny mieszkań nad polskim morzem, wiele osób nadal decyduje się na zakup wakacyjnych nieruchomości w tych atrakcyjnych turystycznie miejscach. Podziwianie pięknych widoków i spędzanie czasu nad polskim Bałtykiem pozostaje ekskluzywnym doświadczeniem.

The article discusses the high prices of holiday apartments in seaside towns compared to popular mountain resorts in Poland. Despite the shorter tourist season at the seaside, the demand for holiday properties in southern Europe is increasing, where prices are more affordable. The high prices at the Polish seaside can be attributed to factors such as high demand, expensive construction materials and labor costs, and limited availability of land.

The locations of the holiday apartments are crucial and directly affect their prices. Apartments must have a unique location, such as being directly on a lake or in the front row of the coastline. According to data from the website RynekPierwotny.pl, holiday property prices on the Polish coast, in the mountains, and in the Mazury region are significantly higher than typical apartment prices in major cities. Locations like Świnoujście, Mikołajki, and Międzyzdroje rank among the top ten most expensive locations, surpassing even the prices in Gdańsk and Kraków.

The higher prices of holiday apartments are primarily due to the opportunity to enjoy beautiful landscapes. It is worth noting that all prices mentioned in the article are for newly constructed properties and do not include finishing and furnishing costs.

For those seeking cheaper apartments at the seaside, it may be worthwhile to explore offers from developers building on the outskirts of cities, where prices may be more affordable. For example, in Gdańsk, apartments with prices below 10,000 zł per square meter can be found in districts such as Orunia Górna-Gdańsk Południe, Ujeścisko-Łostowice, and Jasień.

Despite the high prices, many people still choose to purchase holiday properties at the Polish seaside. The opportunity to admire beautiful views and spend time by the Baltic Sea remains an exclusive experience.

